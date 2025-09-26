< sekcia Regióny
Hrušovské slávnosti spestrí dobová módna prehliadka i divadlo
Autor TASR
Hrušov 26. septembra (TASR) - Historická módna prehliadka, divadelné scénky i kreatívne dielničky spestria tohtoročné Hrušovské slávnosti. Uskutočnia sa v nedeľu 28. septembra na hrade Hrušov neďaleko Topoľčianok v okrese Zlaté Moravce pri príležitosti 20. výročia jeho obnovy, informovali organizátori z občianskeho združenia Leustach.
Historická módna prehliadka bude zameraná na dobové oblečenie. Priamo pod hradom ju predvedie súbor Fringia. Popoludnie spríjemnia divadelné scénky a príbehy zo života minulých storočí pod taktovkou Divadelnej spoločnosti. Svoju šikovnosť si budú môcť návštevníci vyskúšať v kreatívnych dielničkách s Artovňou. Vstup na divadelné predstavenia bude každých 20 minút. Výťažok z podujatia bude venovaný na obnovu hradu.
Organizátori upozorňujú motoristov, že parkovanie na mieste podujatia nebude možné. Záchytné parkovisko bude na dostihovej dráhe v Topoľčiankach. Zo zastávky v centre Topoľčianok a zo Skýcova bude na hrad premávať bezplatná kyvadlová doprava.
