Hry a letné aktivity v parku zažijú deti v Dolnom Kubíne bezplatne

Dolný Kubín 28. júla (TASR) - Aktivity pre deti, atrakcie či tvorivé dielne pripravujú každú prázdninovú stredu v dolnokubínskom Parku Martina Kukučína. Súčasťou podujatia je po novom aj poznávanie mesta formou hry s mapou. Program má úspech, okrem Dolnokubínčanov ho prichádzajú zažiť aj obyvatelia okolitých obcí. Uviedol to primátor Ján Prílepok.



"Zväčša máte pre deti cez prázdniny nejaký program na víkend, napríklad akvapark, hrad, zoo, ale v strede týždňa hľadáte nejakú zmysluplnú aktivitu. Preto sme sa rozhodli, že sa zídeme vždy v strede týždňa a v strede mesta," povedal pre TASR primátor.



Tohtoročnou novinkou je mapa pre návštevníkov, ktorí si tak môžu prezrieť rôzne organizácie v meste a získať pečiatky. Na záver sa zapoja do tomboly. "Každý piatok sa v meste koná detský živý večerníček, živé detské divadielko. Počas tohto podujatia sa vždy vylosuje spomedzi tombolových lístkov nejaká drobná odmena pre deti, ktoré ho navštívia," priblížil Prílepok.



Na podujatie s každým rokom zavíta čoraz viac ľudí. "Prichádzajú z celého okolia. Nielen z okolitých obcí, ale aj z väčšej vzdialenosti. Všetko je tu bezplatné, aby to bolo aj finančne nenáročné pre rodiny alebo starých rodičov, ktorí majú zverené deti počas prázdnin do opatery," poznamenal primátor. Vyzdvihol, že celé podujatie pripravujú dobrovoľníci spolu s organizáciami. Aj vďaka ich úsiliu môže byť Leto v parku bezplatné.



Podľa Petra Jonáka z občianskeho združenia Krajší Kubín podujatie ponúka viacero aktivít, ako sú nafukovacie vrecia, deky v tráve, veľké šachy, penová maxi stavebnica či maľovanie pre najmenších. Tento rok sa doň zapojilo 16 rôznych organizácií a združení.