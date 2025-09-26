< sekcia Regióny
Hubári našli v katastri obce Melčice-Lieskové starú muníciu
Po príchode na miesto nálezu pyrotechnik za dodržania bezpečnostných predpisov určil, že ide o delostrelecký granát, ktorý sa používal počas druhej svetovej vojny.
Autor TASR
Melčice-Lieskové 26. septembra (TASR) - Muníciu z druhej svetovej vojny našli hubári pri zbere v lesnom poraste v katastri obce Melčice-Lieskové v lokalite Dúžnik v okrese Trenčín. Muníciu s obsahom trhaviny previezol pyrotechnik do trezoru na útvar pohotovostného policajného útvaru. Informovala o tom v piatok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.
„Hubári zareagovali správne. S nálezom nemanipulovali a bezodkladne to oznámili. Po príchode na miesto nálezu pyrotechnik za dodržania bezpečnostných predpisov určil, že ide o delostrelecký granát, ktorý sa používal počas druhej svetovej vojny. V tomto prípade išlo o muníciu s obsahom trhaviny,“ uviedla polícia.
Policajti v tejto súvislosti upozornili občanov, že ak pri prechádzkach lesom, hubárčení, prerábaní alebo vypratávaní starších domov či stavebných prácach nájdu akúkoľvek starú muníciu, v žiadnom prípade s ňou nemajú manipulovať. Nález je potrebné oznámiť na najbližšom oddelení Policajného zboru alebo na čísle 158. „Nezabúdajme, že aj keď je munícia stará, môže byť funkčná a môže vybuchnúť. Pri náleze munície v zastavaných oblastiach s pohybom ľudí je potrebné zabezpečiť miesto nálezu do príchodu policajnej hliadky. V prípade, ak sa munícia našla v neznámom priestore, napríklad v lese, je potrebné toto miesto označiť a ak je to možné, zapísať si GPS súradnice miesta nálezu,“ dodali policajti.
