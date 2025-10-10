< sekcia Regióny
Hubertova jazda v Košiciach uzavrie jazdeckú a poľovnícku sezónu
Autor TASR
Košice 10. októbra (TASR) - Záver jazdeckej a poľovníckej sezóny v Košiciach už tradične predznamenáva slávnostná Hubertova jazda. Sprievod jazdcov na koňoch sa v piatok na poludnie stretne v areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF), odkiaľ sa vydá po Komenského a Hlavnej ulici až pred národné divadlo. Informovala o tom hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková.
Pred národným divadlom sa o 13.00 h uskutoční nástup jazdcov so slávnostnými fanfárami a malým koncertom poľovníckych trubačov, zaznie aj reglement Hubertovej jazdy. Súčasťou programu budú ukážky práce mladých sokoliarov a dekorácia koní. Následne sa jazdci vydajú na tradičný „lov líšky“ do lesov v okolí Bankova.
„Práve symbolický lov líšky je dôvodom, prečo sa slávnosť uskutočňuje na poludnie. Presun na neskorší popoludňajší čas by neumožnil jazdcom bezpečne absolvovať jazdu v lese s množstvom prekážok. Trvá dve až tri hodiny a preverí sily jazdcov aj koní,“ priblížila Bobriková.
Líšku predstavuje jeden z jazdcov označený líščou kožušinou na vopred pripravenej trase. Pozná ju len on, pričom sú na nej pripravené rôzne prekážky. Víťazom jazdy sa stane ten, komu sa podarí chytiť líšku, čo nie je jednoduché, pretože kožušinu musí strhnúť v plnom cvale.
Podujatie organizuje UVLF v spolupráci s Jazdeckým klubom TJ Slávia UVLF a mestom Košice. „Hubertova jazda vzdá česť jazdcom, športovcom a koňom, ktoré celý rok slúžia človeku, reprezentujú ho a pomáhajú mu v jeho práci. Koná sa na počesť svätého Huberta - patróna poľovníkov a jazdcov,“ priblížila Bobriková.
