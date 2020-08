Hubice vďaka dotácii zaobstarali bytovku s 12 nájomnými bytmi

Hubice 6. augusta (TASR) – Obec Hubice dostala z Ministerstva dopravy a výstavby SR dotáciu na zaobstaranie nájomných bytov vo výške 225 820 eur, a tak mohla naplniť svoj zámer odkúpenia už postavenej bytovky od súkromného staviteľa. Podľa starostky Márie Horváthovej zahŕňa tri trojizbové a deväť dvojizbových bytov, prednosť pri ich prideľovaní dostali obyvatelia s trvalým pobytom na území obce. Celkové náklady na stavbu vyčíslili na 683 911 eur.



„Toto je v poradí druhý obytný dom s nájomnými bytmi v našej obci, na požiadavky záujemcov i možnosti to postačuje, ďalší sa stavať nechystáme," uviedla Horváthová pre TASR.



O tucet nových bytov malo sprvoti záujem 42 uchádzačov, požiadavky na pridelenie splnilo napokon 18. V dvoch prípadoch bývanie vyrieši nepriaznivú sociálnu situáciu rodín, ostatné sú podľa starostky mladé rodiny, o udržanie ktorých v obci majú záujem.



Na Obecnom úrade v Hubiciach v okrese Dunajská Streda teraz očakávajú kontrolu zo Štátneho fondu rozvoja bývania a po nej starostka predpokladá, že by mohli odovzdávať novým nájomníkom kľúče od bytov. Malo by to byť ku koncu roka 2020.