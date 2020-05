Bratislavský chlapčenský zbor otvára online konkurzy

Bratislava 11. mája (TASR) - Bratislavský chlapčenský zbor otvára z dôvodu koronakrízy online konkurz. V sezóne 2020/2021 má dvadsať miest pre chlapcov vo veku sedem až osem rokov. TASR o tom informoval Gabriel Rovňák ml., zbormajster telesa.



Ako ďalej uviedol, po úspešnom vykonaní konkurzov čakajú spevákov v tomto slovenskom zbore spolupráce s domácimi i zahraničnými umelcami, ale aj veľa koncertných ciest.



Bratislavský chlapčenský zbor existuje 38 rokov. Počas pôsobenia sa stal rešpektovaným európskym telesom. Na svojom konte má víťazstvá v súťažiach, spolupráce s Viedenskou štátnou operou, Konzerthausom, newyorskou Carnegie Hall či hamburskými symfonikmi. Vedie ho jeho zakladateľka a oceňovaná dirigentka Magdaléna Rovňáková spolu so synom Gabrielom Rovňákom ml. Za členstvo v zbore sa platí symbolické školné. Benefitom členstva v zbore je aj možnosť spolupracovať so Slovenskou filharmóniou a Slovenským národným divadlom.



Na konkurz sa môžu záujemcovia prihlásiť telefonicky alebo SMS na číslo 0904 616 534, tiež mailom na bchz@nextra.sk Zbor môžu kontaktovať aj na Facebooku alebo prostredníctvom stránky www.najjednoduchsiavec.sk. "Konkurz prebehne cez telefón, Skype, Whatsapp či Messenger v termíne, keď to bude uchádzačovi vyhovovať. Stačí si pripraviť jednu ľubovoľnú pesničku," spresnil Rovňák.