Malý Žákovic bude náhradou za jubilejný 20. ročník festivalu

Bratislava 1. júla (TASR) - Žákovic Open sa bude konať napriek koronakríze aj tento rok. Organizátori sa rozhodli fanúšikom poskytnúť náhradu za jubilejný dvadsiaty ročník festivalu v jeho menšej verzii. Malý Žákovic sa uskutoční 31. júla a 1. augusta. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



"Od vydania rozhodnutia vlády o možnosti organizovať podujatia do tisíc návštevníkov sme veľmi tvrdo pracovali na tom, aby sme fanúšikom nášho festivalu mohli poskytnúť náhradu," vysvetlil organizátor festivalu Tomáš "Yxo" Dohňanský. "Keďže pôjde o malú verziu nášho festu, zvolili sme aj podtitul, ktorý ho vystihuje - 'naspäť ku koreňom'," dodal. V Trenčianskych Bohuslaviciach vystúpia Hex, Para, Bez ladu a skladu, Medial Banana, The Youniverse, Žena z lesoparku, Hudba z Marsu, Družina, Cpt. Slice, CHVM a Parketový lev.



Organizátori festivalu s rodinnou atmosférou vychádzali z line-upu jeho 20. ročníka, pre obmedzenia však museli upravovať rozpočet a niektoré kapely sa do programu nezmestili. "Napriek tomu si myslím, že sa nám podarilo dať dokopy veľmi príjemný program, kde si opäť ľudia prídu na svoje. V zásade bude všetko podobne ako pri bežnom ročníku, len bude všetko menšie. Náš festival zostáva dvojdňový," potvrdil Yxo. Na festival v Bošáckej doline pozýva aj ľudí, ktorí ešte na Žákovic Open neboli: "Tento rok je menej možnosti kultúrneho vyžitia, tak verím, že náš festival poteší priaznivcov, ktorí milujú kvalitnú hudbu a príjemne prostredie, ktoré im každoročne ponúkame."



Dohňanský ďalej prezradil, že už pracujú na line-upe festivalu v roku 2021: "Prvým potvrdeným interpretom na 20. ročník je kapela Horkýže Slíže, ktorá u nás vystúpi po prvý raz. Na budúci rok sa stretneme 30. až 31. júla."