Na Bratislavské jazzové dni pride svetová špička z Londýna

Bratislava 9. augusta (TASR) - The Comet Is Coming, Kamaal Williams a Kokoroko, tieto hudobné legendy a hviezdy z londýnskej scény budú v októbri koncertovať v Bratislave. Toto sú prvé mená tohtoročných Bratislavských jazzových dní, ktoré budú od 20. do 22. októbra v bratislavskom A4 Studio. TASR o tom informovala PR manažérka Silvia Turnerová.



Hlavnou hviezdou piatkového večera (20. 10.) je londýnske zoskupenie The Comet is Coming na čele so saxofonistom Shabakom Hutchingsom. Trio v zložení saxofón, klávesy a bicie mieša jazz a funk s elektronickou hudbou a psychedelickým rockom, výsledkom je až kozmický jazz inšpirovaný velikánmi, ako Sun Ra a Alice Coltrane. The Comet Is Coming funguje desať rokov, nedávno však ohlásili koniec projektu, a tak bratislavské vystúpenie bude jedným z ich posledných. V auguste tohto roka sa predstavia aj na budapeštianskom Szigete.



Britský klavirista Williams začínal kariéru s Yussefom Dayesom, ktorý sa na jazzákoch predstavil minulý rok. Po spoločnom projekte Yussef Kamaal sa Williams rozhodol pre sólovú kariéru a po dvoch štúdiových albumoch The Return a Wu Hen vydá tento rok na jeseň v poradí už tretí. Podľa Williamsa novinka Stings prekvapí aj pridaním orientálnej hudby do zoznamu hudobných vplyvov. Williams je známy aj tým, že na jeho koncertoch dostáva veľa priestoru improvizácia, ale napriek početným vplyvom ide o plnokrvný jazz.



Nedeľný (22. 10.) festivalový večer vyvrcholí koncertom osemčlenného londýnskeho zoskupenia Kokoroko. Skupina mieša gospelovú hudbu západnej Afriky s jazzom a zvukmi tanečnej scény. Ide o jedinečný, typický londýnsky sound, do ktorého každý člen prináša svoje vlastné, pestrofarebné hudobné pozadie.



Bratislavské jazzové dni Slovenská sporiteľňa 2023 aj tento rok ponúknu tri koncertné dni plné skvelej hudby, hudobné legendy a aktuálne hviezdy nielen jazzovej scény. Fanúšikovia sa môžu tešiť aj na otvárací koncert 10. septembra v bratislavských Rusovciach. Organizátori festivalu dávajú každoročne príležitosť aj mladým kapelám a hudobníkom. Aj tento rok sa môžu prihlásiť do Súťaže mladých talentov Nadácie SPP.