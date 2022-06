Hudba na radnici v Trnave prinesie zaujímavú kombináciu žánrov

Trnava 14. júna (TASR) – Šiesty ročník hudobného festivalu Hudba na radnici sa v Trnave uskutoční od piatka 17. júna do nedele 19. júna a ponúkne klasiku, jej kombináciu s populárnou hudbou i koncert evergreenov. Organizátorom je Trnavský komorný orchester (TKO) s umeleckou vedúcou Alžbetou Ševečkovou, informuje o tom web podujatia.



Festival sa koná od roku 2016 na nádvorí trnavskej historickej radnice s prestávkou pandemického roku 2020. Tohtoročný úvodný koncert bude patriť fagotistke Michaele Špačkovej, patriacej k najvýraznejších umelcom mladej českej generácie. Je držiteľkou mnohých ocenení z prestížnych súťaží, so sprievodom TKO sa predstaví v Koncerte a mol pre fagot a orchester J. W. Hertela. V sobotu (18. 6.) vystúpi české violončelové duo The Cello Boys. Zaznejú piesne od Queen, AC/DC, Iron Maiden, filmová hudba od Ennia Morricone. Sprevádzajúci TKO bude dirigovať Branislav Kostka.



Nedeľná Pocta veľkým hlasom bude v podaní víťaza 1. česko-slovenskej Superstar Martina Chodúra, sprevádzať speváka bude opäť domáci TKO. Zaspieva hity výrazných speváckych hlasov, akými boli Karel Gott, Waldemar Matuška, Karol Duchoň, Jiří Schelinger, Elvis Presley, Tom Jones či Frank Sinatra.