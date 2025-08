Tanec pri fontáne spojili organizátori s koncertom

Bratislava 5. augusta (TASR) - Bratislavské Námestie slobody v stredu 6. augusta opäť oživí hudba s tancom na ďalšom vydaní projektu Tanec pri fontáne. Verejné podujatie pod holým nebom určené najmä pre tanečníkov, ktorí nepatria k profesionálom, ale pravidelne sa mu venujú vo svojom voľnom čase, ale aj tým, ktorí sa tancu nevenujú vôbec, je tentoraz spojené s koncertom.



„Od detstva mám rada tanec a vnímam ho ako významný prostriedok prepájania ľudí rozličných generácií, kultúr a spoločenského postavenia,“ hovorí organizátorka Juliana Murcínová. Tanec je pre ňu silný nástroj inklúzie. „Zároveň spontánne spoločné tanečné zážitky považujem za dôležitú protiváhu nepriaznivých spoločenských nálad aktuálnej doby,“ dodáva „July“, ako ju známi a priatelia volajú, ktorá stojí za tanečným projektom, svojím charakterom pripomínajúcim festival. V stredy od mája do septembra dva posledné roky zapĺňajú priestor v blízkosti fontány Družba tanečníci salsy a iných exotických štýlov.



Spontánna radosť z hudby a tanca môže tentoraz osloviť okoloidúce rodiny s deťmi, mladých aj dôchodcov, či turistov prostredníctvom špeciálneho „vydania“ podujatia. Ešte výnimočnejší zážitok má okrem tanca priniesť tentoraz aj spev pri fontáne Družba.



Večer otvorí tradičná tanečná lekcia so začiatkom o 17.30 h. Záujemcovia sa môžu pridať do bezplatnej lekcie bachaty so Zuzanou Žilinskou z tanečnej školy La Vida z Levíc.



Janelys Fernández Diaz z Kuby sa postará o avizovaný koncert. Organizátori dodávajú, že počas vystúpenia speváčky si bude možné zatancovať nielen kubánsku salsu. Populárne songy salsy, bachaty a kizomby namixuje DJ LowBeat.



Podujatie potrvá do 22.00 h. Vstup je voľný.