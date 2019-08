Hudbu v Bratislave si možno vypočuť aj na netradičných priestoroch

Unikátny rytmicko–melodický nástroj WoodPack môžu v nedeľu (4. 8.) od 17. 00 do 18.30 h spoznať a počuť návštevníci obchodného centra na brehu Dunaja.

Bratislava 2. augusta (TASR) – Najväčší mestský festival na Slovensku Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava vstupuje do druhej polovice. Okrem iných umení v najbližšom čase ponúka koncerty i na verejných priestranstvách.



"Ak budete v piatok popoludní od 17.00 do 18.30 h prechádzať podchodom na Trnavskom mýte, zažijete výnimočnú atmosféru. Priestor pohltia známe melódie filmovej hudby od talianskych velikánov ako Ennio Morricone, Astor Piazzolla, Henry Mancini a nesmrteľné skladby z filmov Vtedy na Západe, Chobotnica, Ružový panter či Vtáky v tŕní. Interpretácii slávnych diel sa venuje zoskupenie Cinema String trio v zložení Július Šoška (husle, harmonika), Andrea Tkáčová (husle) a Marína Lazič (harmonika)," informuje Miriam Šlosárová z Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS), ktoré je hlavným organizátorom festivalu.



V nasledujúcich dňoch si možno na verejnosti vypočuť iné podoby hudby. V sobotu (3. 8.) od 17.00 do 18.30 h na Poštovej ulici bude pútať pozornosť trojica mladých profesionálnych hudobníkov Excess Trio. Huslisti Marta Šútora, Matej Šútora a violončelista Daniel Baran zahrajú zmes klasickej aj populárnej hudby v špeciálnych sláčikových aranžmánoch.



Unikátny rytmicko–melodický nástroj WoodPack môžu v nedeľu (4. 8.) od 17. 00 do 18.30 h spoznať a počuť návštevníci obchodného centra na brehu Dunaja. Ručne ho vyrába gitarista Boris Čellár, ktorý v spoločnosti multiinštrumentálnych hudobníkov Michala Fedora, Ajdžiho Saba, Richarda Salaya a Davida Juraja Rašiho potešia návštevníkov hrou zoskupenia WoodPack Brothers.



V podaní Guitarritos si v pondelok (5. 8.) od 12.00 do 13.30 h vypočujú flamenco návštevníci Fresh marketu (Rožňavská 1). Gitaristi bratia Juraj a Jozef Guldánovci podľahli hudbe Španielska a Latinskej Ameriky. V ich repertoári sú najslávnejšie ľudové a populárne piesne týchto krajín, medzi nimi od interpretov ako Buena Vista Social Club, Carlos Puebla, Gipsy Kings, Los Lobos, Santana, Paco De Lucia a ďalších.