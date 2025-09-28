< sekcia Regióny
Hudobná jeseň prinesie klasickú hudbu, džez i organový recitál
Autor TASR
Prešov 28. septembra (TASR) - Park kultúry a oddychu (PKO) v Prešove finišuje s prípravami na 59. ročník Prešovskej hudobnej jesene. Hudobný cyklus prinesie od stredy 1. októbra až do 5. novembra šesť koncertov v koncertnej sále PKO Čierny orol a v Konkatedrále sv. Mikuláša. Informoval o tom hovorca mesta Michal Hudák s tým, že hudobná jeseň prinesie klasickú hudbu, džez aj organový recitál.
Sériu koncertov slávnostne otvorí v stredu o 19.00 h orchester Fats Jazz Band, známy svojím autentickým oživovaním hot džezu a swingu 20. - 40. rokov minulého storočia. „Publikum sa môže tešiť na originálne aranžmány, dobové kostýmy a neopakovateľnú atmosféru legendárnych večierkov,“ priblížil Hudák.
O týždeň neskôr sa v rovnakom čase predstaví Jozef Chovanec Acoustic Trio, ktoré ponúkne spojenie ľudovej piesne, džezu a world music. Hovorca uviedol, že trio vytvára intímnu a zároveň dynamickú hudobnú atmosféru, kde sa stretáva tradícia s modernými prvkami, čím vzniká podmanivý zvukový zážitok.
„V rámci 10. poľských dní v Prešove sa 14. októbra uskutoční Inauguračný koncert Malgorzaty Anny Mokrús. Klaviristka ocenená Cenou riaditeľa Poľského inštitútu v Bratislave predstaví repertoár, ktorý kombinuje klasickú hudbu so súčasnými poľskými skladbami a prináša hlboký umelecký zážitok,“ skonštatoval Hudák.
Fanúšikovia džezu sa môžu tešiť na Robert Balzar Trio, ktoré v Prešove vystúpi 22. októbra. Český basgitarista a skladateľ, známy spoluprácou s Danom Bártou či Hanou Hegerovou, predvedie energický a sofistikovaný svetový džez spájajúci technickú brilantnosť s nezameniteľnou hudobnou iskrou.
„Výnimočným momentom hudobnej jesene bude organový recitál Juraja Křemena 26. októbra v konkatedrále. Prvý Slovák, ktorý koncertoval v prestížnej parížskej Katedrále Notre-Dame, predvedie interpretačnú bravúru, improvizačnú originalitu a fascinujúci zvuk organu v historickom priestore,“ zdôraznil hovorca.
Prešovská hudobná jeseň vyvrcholí 5. novembra záverečným koncertom skladieb Bélu Kélera a jeho súčasníkov, ktorý pripomenie 205. výročie narodenia Kélera a nedožité 75. narodeniny Ireny Medňanskej. Hudobný večer predstaví klasické diela, Kélerove skladby aj tvorbu jeho súčasníkov, spájajúc tradíciu s inšpiratívnym súčasným poňatím.
