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Hudobné leto v Trenčianskych Tepliciach oslávi 80-ročné jubileum
Od 25. júna do 10. septembra prinesie Hudobné leto desať koncertov a kultúrnych podujatí.
Autor TASR
Trenčianske Teplice 24. júna (TASR) - Operou Carmen od Georgesa Bizeta v podaní Filharmonie Bohuslava Martinů zo Zlína odštartuje vo štvrtok (25. 6.) jubilejný 80. ročník festivalu Hudobné leto Trenčianske Teplice. Festival považujú za najstarší festival vážnej hudby v strednej Európe. Informovala o tom Zuzana Danechová z občianskeho združenia Cultura.
„Pri tvorbe programu sme sa snažili pripraviť dramaturgiu, ktorá bude dôstojnou oslavou osemdesiatročnej tradície festivalu. Chceli sme spojiť rešpekt k jeho koreňom s výnimočnými domácimi a zahraničnými umelcami, ktorí dokážu osloviť viacero generácií návštevníkov,“ doplnila Danechová.
Od 25. júna do 10. septembra prinesie Hudobné leto desať koncertov a kultúrnych podujatí. Na pódiu sa stretnú klasická hudba, jazz, swing, world music, divadlo aj súčasná autorská tvorba. Festival privíta umelcov zo Slovenska, z Česka, Poľska, Maďarska a Moldavska.
Návštevníci sa môžu tešiť na jedinečné spojenie vokálnej skupiny Fragile a legendy slovenského jazzu Petra Lipu, koncert českej speváčky Anety Langerovej s kapelou a so sláčikovým triom či projekt Beatles Concerto Grosso, ktorý prepája nesmrteľné skladby skupiny The Beatles s orchestrálnym zvukom.
Medzi zahraničnými hosťami budú moldavská huslistka Rusanda Panfili, poľský orchester Warszawska Orkiestra Sentymentalna a maďarská formácia Söndörgő, ktorá patrí k výrazným menám európskej world music scény. Program doplnia Bratislava Hot Serenaders, ktorí už viac ako tri desaťročia patria k špičke európskej swingovej scény, divadelné predstavenie Zlatá baňa a koncert Simy Magušinovej.
„Kúpele Trenčianske Teplice stáli v roku 1937 pri zrode festivalu a položili základy tradície, ktorá pretrvala desaťročia. Osemdesiat rokov existencie festivalu je dôkazom, že kvalitná kultúra má v Trenčianskych Tepliciach svoje nezastupiteľné miesto. Sme hrdí, že podujatie sa stalo neoddeliteľnou súčasťou života kúpeľného mesta a dodnes dotvára jeho jedinečnú atmosféru,“ uviedol generálny riaditeľ Kúpeľov Trenčianske Teplice Michal Vojtáš.
„Pri tvorbe programu sme sa snažili pripraviť dramaturgiu, ktorá bude dôstojnou oslavou osemdesiatročnej tradície festivalu. Chceli sme spojiť rešpekt k jeho koreňom s výnimočnými domácimi a zahraničnými umelcami, ktorí dokážu osloviť viacero generácií návštevníkov,“ doplnila Danechová.
Od 25. júna do 10. septembra prinesie Hudobné leto desať koncertov a kultúrnych podujatí. Na pódiu sa stretnú klasická hudba, jazz, swing, world music, divadlo aj súčasná autorská tvorba. Festival privíta umelcov zo Slovenska, z Česka, Poľska, Maďarska a Moldavska.
Návštevníci sa môžu tešiť na jedinečné spojenie vokálnej skupiny Fragile a legendy slovenského jazzu Petra Lipu, koncert českej speváčky Anety Langerovej s kapelou a so sláčikovým triom či projekt Beatles Concerto Grosso, ktorý prepája nesmrteľné skladby skupiny The Beatles s orchestrálnym zvukom.
Medzi zahraničnými hosťami budú moldavská huslistka Rusanda Panfili, poľský orchester Warszawska Orkiestra Sentymentalna a maďarská formácia Söndörgő, ktorá patrí k výrazným menám európskej world music scény. Program doplnia Bratislava Hot Serenaders, ktorí už viac ako tri desaťročia patria k špičke európskej swingovej scény, divadelné predstavenie Zlatá baňa a koncert Simy Magušinovej.
„Kúpele Trenčianske Teplice stáli v roku 1937 pri zrode festivalu a položili základy tradície, ktorá pretrvala desaťročia. Osemdesiat rokov existencie festivalu je dôkazom, že kvalitná kultúra má v Trenčianskych Tepliciach svoje nezastupiteľné miesto. Sme hrdí, že podujatie sa stalo neoddeliteľnou súčasťou života kúpeľného mesta a dodnes dotvára jeho jedinečnú atmosféru,“ uviedol generálny riaditeľ Kúpeľov Trenčianske Teplice Michal Vojtáš.