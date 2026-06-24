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Hudobné leto v Trenčianskych Tepliciach oslávi 80-ročné jubileum

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Od 25. júna do 10. septembra prinesie Hudobné leto desať koncertov a kultúrnych podujatí.

Autor TASR
Trenčianske Teplice 24. júna (TASR) - Operou Carmen od Georgesa Bizeta v podaní Filharmonie Bohuslava Martinů zo Zlína odštartuje vo štvrtok (25. 6.) jubilejný 80. ročník festivalu Hudobné leto Trenčianske Teplice. Festival považujú za najstarší festival vážnej hudby v strednej Európe. Informovala o tom Zuzana Danechová z občianskeho združenia Cultura.

Pri tvorbe programu sme sa snažili pripraviť dramaturgiu, ktorá bude dôstojnou oslavou osemdesiatročnej tradície festivalu. Chceli sme spojiť rešpekt k jeho koreňom s výnimočnými domácimi a zahraničnými umelcami, ktorí dokážu osloviť viacero generácií návštevníkov,“ doplnila Danechová.

Od 25. júna do 10. septembra prinesie Hudobné leto desať koncertov a kultúrnych podujatí. Na pódiu sa stretnú klasická hudba, jazz, swing, world music, divadlo aj súčasná autorská tvorba. Festival privíta umelcov zo Slovenska, z Česka, Poľska, Maďarska a Moldavska.

Návštevníci sa môžu tešiť na jedinečné spojenie vokálnej skupiny Fragile a legendy slovenského jazzu Petra Lipu, koncert českej speváčky Anety Langerovej s kapelou a so sláčikovým triom či projekt Beatles Concerto Grosso, ktorý prepája nesmrteľné skladby skupiny The Beatles s orchestrálnym zvukom.

Medzi zahraničnými hosťami budú moldavská huslistka Rusanda Panfili, poľský orchester Warszawska Orkiestra Sentymentalna a maďarská formácia Söndörgő, ktorá patrí k výrazným menám európskej world music scény. Program doplnia Bratislava Hot Serenaders, ktorí už viac ako tri desaťročia patria k špičke európskej swingovej scény, divadelné predstavenie Zlatá baňa a koncert Simy Magušinovej.

Kúpele Trenčianske Teplice stáli v roku 1937 pri zrode festivalu a položili základy tradície, ktorá pretrvala desaťročia. Osemdesiat rokov existencie festivalu je dôkazom, že kvalitná kultúra má v Trenčianskych Tepliciach svoje nezastupiteľné miesto. Sme hrdí, že podujatie sa stalo neoddeliteľnou súčasťou života kúpeľného mesta a dodnes dotvára jeho jedinečnú atmosféru,“ uviedol generálny riaditeľ Kúpeľov Trenčianske Teplice Michal Vojtáš.
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