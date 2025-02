Myjava 21. februára (TASR) - Hudobné zoskupenie Dychová hudba Myjavci oslávi 85. výročie. Pri tejto príležitosti sa v hlavnej sále Kultúrneho domu Samka Dudíka v Myjave uskutoční 22. marca koncert. TASR to uviedol hovorca mesta Myjava Marek Hrin.



Priblížil, že tento súbor je najstarším hudobným telesom, ktoré v Myjave pôsobí. "Začiatky súboru siahajú až do roku 1939. Oficiálne začalo toto myjavské hudobné teleso svoju činnosť v roku 1940. Vystriedalo sa v jeho zostave množstvo skvelých hudobníkov a nás naozaj teší, že aj tento hudobný štýl má v Myjave svoje zastúpenie a do dnešných dní teší tých, ktorým sa takáto hudba páči," uviedol.