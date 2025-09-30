< sekcia Regióny
Hudobnú jeseň v Rimavskej Sobote otvorí Moyzesovo kvarteto
Ansámbel, ktorý oslavuje 50. výročie svojho vzniku, sa divákom predstaví v Kostole sv. Jána Krstiteľa.
Autor TASR
Rimavská Sobota 30. septembra (TASR) - Hudobnú jeseň v Rimavskej Sobote otvorí v utorok koncert Moyzesovho kvarteta. Ansámbel, ktorý oslavuje 50. výročie svojho vzniku, sa divákom predstaví v Kostole sv. Jána Krstiteľa. TASR o tom informovala Katarína Zsélyiová z Mestského kultúrneho strediska v Rimavskej Sobote, ktoré podujatie organizuje.
„Na Slovensku je málo ansámblov s 50-ročnou tradíciou. Polstoročie existencie Moyzesovo kvarteta nie je len dôkazom jeho umeleckej životaschopnosti, ale aj príležitosťou pripomenúť si jeho vplyv na hudobný život, ktorý celé desaťročia spoluvytváralo,“ priblížila Zsélyiová.
Moyzesovo kvarteto je známe najmä svojou interpretáciou klasických i súčasných skladieb, za polstoročie fungovania si vybudovalo renomé na Slovensku aj v zahraničí. V rimavskosobotskom kostole sa predstaví v utorok o 19.00 h.
„Členovia kvarteta sa nám na profilovom koncerte predstavia so svojím ťažiskovým repertoárom, ktorý zahŕňa majstrovské diela slávnych skladateľov, ako sú Ludwig van Beethoven, Joseph Haydn, Antonín Dvořák a Maurice Ravel, ale aj diela slovenských autorov, ktorí tvoria neoddeliteľnú a významnú zložku repertoáru kvarteta,“ doplnila Zsélyiová.
