Hudobný festival Ars Nova v Košiciach pozýva na 7 svetových premiér
Autor TASR
Košice 29. októbra (TASR) - Festival súčasného umenia Ars Nova, ktorý zastrešuje Štátna filharmónia Košice (ŠFK), ponúkne od štvrtka (30. 10.) do decembra štyri koncerty a v jeho rámci zaznie aj sedem svetových premiér. TASR o tom informovala PR manažérka ŠfK Jana Tomalová.
Sériu otvorí vo štvrtok komorný projekt Ultreia et Suseia. Nosným festivalovým večerom bude 13. novembra v Dome umenia koncert Svetové premiéry Made in Slovakia. Návštevníkov ďalej 24. novembra čaká koncert konzervatoristov a ich hostí a 11. decembra aj projekt Sólo/Duo, ktorý uzavrie 22. ročník.
Festival Ars Nova ponúka prioritne diela žijúcich skladateľov a mladých interpretov, často pochádzajúcich z východu Slovenska. Podľa generálnej riaditeľky košickej filharmónie Lucie Potokárovej je dôležitým priestorom pre tvorbu a premýšľanie o hudbe dneška. „Súčasná hudba tu nie je doplnkom, ale prirodzenou súčasťou našej interpretačnej identity. Festival dlhodobo vytvára podmienky, aby tvorba slovenských skladateľov a mladých interpretov zaznela v profesionálnom kontexte a dostala priestor rásť. Vnímam to ako jednu z našich kľúčových úloh nielen uchovávať tradíciu, ale aktívne ju rozvíjať a dopĺňať o aktuálne kompozičné smery a tvorivé prístupy,“ uviedla.
Vo štvrtkovom koncerte sa predstaví mezzosopranistka Andrea Pietrová a klaviristka Zuzana Manera Biščáková s dielami Jany Kmiťovej, Oľgy Kroupovej, Iris Szeghy a Márie Jašurdovej.
Symfonický zážitok ponúknu v novembri Svetové premiéry Made in Slovakia. „Koncert je relatívne čerstvým výsekom prežívania piatich nezávislých realít štyroch slovenských skladateľov a skladateľky žijúcej dlhé roky vo Švajčiarsku. Od jubilóznych fanfár Mirka Krajčiho a ‚večných vĺn‘ Šimona Lučeniča cez postapokalyptický obraz nádeje Petra Machajdíka až po chmúrne Offertorium s básňou Emily Dickinson Iris Szeghy a beatnicku meditáciu Roberta Kolářa na predlohu prežitých udalostí Allenom Ginsbergom,“ priblížil dirigent Marián Lejava. S orchestrom ŠFK vystúpia sopranistka Mária Tajtáková a klarinetista Branislav Dugovič. Projekt je súčasťou festivalov Ars Nova a Nová slovenská hudba.
Priestor dostanú aj Jesenné impresie súčasnej hudby očami košických konzervatoristov a ich hostí v Konzervatóriu Jozefa Adamoviča a Konzervatóriu Petra Dvorského. Na ďalšom koncerte Solo/Duo v konzervatóriu si v svetovej premiére návštevníci vypočujú dielo Horiatus (Ritualis II) pre klarinet od Milana Paľu a tiež Pantomimes pre klarinet a husle Roberta Kolářa. Na Slovensku prvýkrát zaznejú skladba Mariána Lejavu Ciaccona pre husle a Dharana pre violončelo a kontrabas od Giacinta Scelsiho. Účinkujú huslista Milan Paľa, violončelista Andrej Gál, kontrabasista František Výrostko ml. a klarinetista Horia Dumitrache.
