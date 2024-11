Hudobný festival Blues Moods prinesie do Trnavy aj štipku zahraničia

Trnava 5. novembra (TASR) - Štrnásty ročník medzinárodného hudobného festivalu Blues Moods prinesie do Trnavy okrem slovenských hudobníkov aj francúzskeho gitaristu či americkú speváčku. Festival sa uskutoční v sobotu 9. novembra v priestoroch jedného z trnavských barov. TASR o tom informoval dramaturg festivalu Peter Stojka.



Domácu scénu bude zastupovať Juraj Schweigert & The Groove Time. "Päťčlenná zostava vedená skúseným bandleadrom Jurajom Schweigertom je nielen ozdobou domácej scény, ale aj reprezentantom žánru za hranicami Slovenska. Za jeho osobou sa skrýva spevák, skladateľ a producent v jednej osobe a zároveň predstavuje na slovenskej scéne absolútnu špičku medzi hráčmi na fúkaciu harmoniku" priblížil Stojka.



Na festivale sa predstaví aj francúzsky gitarista Nicolas Zdankiewicz (Nico ZZ). "Charizmatický frontman a šoumen, ktorý čerpá elektrický mix R&B, blues, soul, funky a rock, má svoj originálny vlastný štýl a špecifický zvuk," uviedol Stojka. Gitarou sprevádza napríklad LeBurna Maddoxa či Tima Mitchella.



Americkú hudobnú scénu na festivale zastúpi speváčka Shanna Waterstown so svojou skupinou. "Shanna interpretuje bluesovú, jazzovú a soulovú hudbu na najvyššej úrovni. Okrem toho, že je sama hviezdou hudobných festivalov - bola poctená otvoriť koncerty takých majstrov, ako James Brown, Buddy Guy alebo Louisiana Red," doplnil Stojka.



Festival organizovaný Trnavskou hudobnou spoločnosťou z verejných zdrojov podporili mesto Trnava a Trnavský samosprávny kraj.