Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 4. február 2026Meniny má Veronika
< sekcia Regióny

Hudobný festival Sharpe 2026 zaznamenal rekordný záujem umelcov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Na festivale vystúpi aj mladá speváčka a skladateľka Sara Zozaya, výrazný nový hlas baskickej scény.

Autor TASR
Brastislava 4. februára (TASR) - Hudobný festival a konferencia Sharpe vstupuje do ôsmeho ročníka so silným záujmom zo strany hudobníkov z celého sveta. Do otvorenej výzvy pre umelcov so záujmom vystúpiť na festivale v roku 2026 sa podľa organizátorov zapojilo takmer 1000 projektov zo 64 krajín sveta, čo je najviac prihlášok za posledné roky fungovania festivalu.

Okrem Európy prišli prihlášky aj z Ázie, Afriky, zo Severnej a z Južnej Ameriky či Oceánie. Najviac zastúpená bola domáca scéna, nasledovali okolité krajiny ako Česko, Poľsko, Maďarsko a Ukrajina,“ spresňujú organizátori festivalu s tým, že sa objavili aj projekty z Nemecka, Talianska či prihlášky z Južnej Kórey, Venezuely a Etiópie.

Početné slovenské prihlášky zároveň naznačujú, že domáca scéna je momentálne vo veľmi dobrej kondícii. Skúsenosť aj história ukazujú, že hudba a tvorivosť často silnejú práve v obdobiach krízy,“ poznamenal Michal Berezňák, šéf festivalu Sharpe, ktorý sa v bratislavskej Novej Cvernovke uskutoční od 24. do 25. apríla.

V rámci zahraničného výberu vystúpia Sun Byrd, sedemčlenná kapela z Osla, ktorá hrá bezstarostný, tanečný mix retro soulu, funku a jazzu, doplnený o výrazné dychové party trúbky a saxofónu. „V roku 2025 vydali svoj druhý album In Paradiso, nahraný analógovo a inšpirovaný americkým a britským soulom 60. a 70. rokov,“ približujú organizátori.

Na festivale vystúpi aj mladá speváčka a skladateľka Sara Zozaya, výrazný nový hlas baskickej scény. „Zaujme citlivým a osobným prejavom, v ktorom sa ambient mieša s elektronikou a nádychom bedroom popu,“ uvádza festival k umelkyni, ktorej sólo vystúpenia sprevádzajú živé vizuály ďalšej umelkyne Itziar Garaluce.

Zo slovenskej scény zavíta na festival multiinštrumentalista Samo Benko so svojím projektom Samo Benko Orchestra, vystúpi Drť s novým koncertným setom, ale aj Mishino, mladý interpret alternatívnej gitarovej hudby miešajúcej indie rock, post-punk a prvky midwest emo. „Jeho debut Zabudnuté slúchadlá je úprimnou generačnou výpoveďou, ktorá zaznie naživo aj v apríli v Novej Cvernovke,“ avizujú organizátori.

Postupne budú zverejňovať ďalšie mená hudobného programu a takisto informácie o konferenčnej časti, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou podujatia.
.

Neprehliadnite

SKVELÁ ŽILINA: V šestnásťfinále mládežníckej LM zdolala Liverpool 2:1

Prezident prijal poverovacie listiny od veľvyslancov Ruska a Izraela

Trump podpísal rozpočtový zákon, shutdown sa tak končí

Slovenských lyžiarov vo Švajčiarsku zasypala lavína, jeden zomrel