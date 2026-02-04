< sekcia Regióny
Hudobný festival Sharpe 2026 zaznamenal rekordný záujem umelcov

Autor TASR
Brastislava 4. februára (TASR) - Hudobný festival a konferencia Sharpe vstupuje do ôsmeho ročníka so silným záujmom zo strany hudobníkov z celého sveta. Do otvorenej výzvy pre umelcov so záujmom vystúpiť na festivale v roku 2026 sa podľa organizátorov zapojilo takmer 1000 projektov zo 64 krajín sveta, čo je najviac prihlášok za posledné roky fungovania festivalu.
„Okrem Európy prišli prihlášky aj z Ázie, Afriky, zo Severnej a z Južnej Ameriky či Oceánie. Najviac zastúpená bola domáca scéna, nasledovali okolité krajiny ako Česko, Poľsko, Maďarsko a Ukrajina,“ spresňujú organizátori festivalu s tým, že sa objavili aj projekty z Nemecka, Talianska či prihlášky z Južnej Kórey, Venezuely a Etiópie.
„Početné slovenské prihlášky zároveň naznačujú, že domáca scéna je momentálne vo veľmi dobrej kondícii. Skúsenosť aj história ukazujú, že hudba a tvorivosť často silnejú práve v obdobiach krízy,“ poznamenal Michal Berezňák, šéf festivalu Sharpe, ktorý sa v bratislavskej Novej Cvernovke uskutoční od 24. do 25. apríla.
V rámci zahraničného výberu vystúpia Sun Byrd, sedemčlenná kapela z Osla, ktorá hrá bezstarostný, tanečný mix retro soulu, funku a jazzu, doplnený o výrazné dychové party trúbky a saxofónu. „V roku 2025 vydali svoj druhý album In Paradiso, nahraný analógovo a inšpirovaný americkým a britským soulom 60. a 70. rokov,“ približujú organizátori.
Na festivale vystúpi aj mladá speváčka a skladateľka Sara Zozaya, výrazný nový hlas baskickej scény. „Zaujme citlivým a osobným prejavom, v ktorom sa ambient mieša s elektronikou a nádychom bedroom popu,“ uvádza festival k umelkyni, ktorej sólo vystúpenia sprevádzajú živé vizuály ďalšej umelkyne Itziar Garaluce.
Zo slovenskej scény zavíta na festival multiinštrumentalista Samo Benko so svojím projektom Samo Benko Orchestra, vystúpi Drť s novým koncertným setom, ale aj Mishino, mladý interpret alternatívnej gitarovej hudby miešajúcej indie rock, post-punk a prvky midwest emo. „Jeho debut Zabudnuté slúchadlá je úprimnou generačnou výpoveďou, ktorá zaznie naživo aj v apríli v Novej Cvernovke,“ avizujú organizátori.
Postupne budú zverejňovať ďalšie mená hudobného programu a takisto informácie o konferenčnej časti, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou podujatia.
