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Hudobný pavilón v Sade SNP v Žiline otvoria Festivalom hudby a tanca
Pavilón bol upravený tak, aby slúžil predovšetkým pohybovému a performatívnemu umeniu. Využívať ho budú môcť tanečné školy, k-pop komunity, seniori aj lokálni umelci.
Autor TASR
Žilina 31. augusta (TASR) - Festivalom hudby a tanca otvoria vo štvrtok (3. 9.) v žilinskom Sade SNP upravený hudobný pavilón. Návrat života do tohto v minulosti obľúbeného priestoru priniesol participatívny projekt Miestečká, v ktorom o jeho obnove rozhodli samotní Žilinčania. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, projekt sa so 710 hlasmi stal víťazom hlasovania a získal finančnú podporu na realizáciu vo výške 15.000 eur.
Projekt Miestečká vznikol v spolupráci Útvaru hlavného architekta (ÚHA) mesta Žilina a Mestskej kultúry Žilina a je zameraný na objavovanie a oživovanie menej nápadných verejných priestorov v centre. V rozmedzí od 28. mája do 22. júna vyberali Žilinčania spomedzi troch lokalít, pričom prvenstvo napokon získal práve hudobný pavilón v Sade SNP.
„Ide o miesto, ktoré majú Žilinčania radi a ku ktorému si počas rokov vytvorili prirodzený vzťah. Pavilón sa nachádza v Sade SNP, pôvodne prvorepublikovom mestskom parku, pre ktorý sa aktuálne pripravuje projektová dokumentácia na komplexnú revitalizáciu. Údržbové práce na pavilóne tak môžu byť prvým viditeľným krokom k tomu, aby park opäť viac žil,“ poznamenala Martina Lazarová z ÚHA Žilina.
Doplnila, že v minulosti sa tam konali koncerty aj obľúbené tančiarne a práve na túto tradíciu chcú nadviazať. „Pavilón bol upravený tak, aby slúžil predovšetkým pohybovému a performatívnemu umeniu. Využívať ho budú môcť tanečné školy, k-pop komunity, seniori aj lokálni umelci,“ dodala Lazarová.
Otváracím podujatím v hudobnom pavilóne bude vo štvrtok 3. septembra Festival hudby a tanca. V čase od 14.30 do 20.30 h sa tam vystriedajú rôzne hudobné a tanečné štýly. Pre najmenších bude pripravená detská zóna s maľovaním. Počas septembra sa Žilinčania môžu tešiť na prezentácie miestnych tanečných krúžkov, tvorivé workshopy či na podujatie Pohyb je IN zamerané na aktívny životný štýl.
Projekt Miestečká vznikol v spolupráci Útvaru hlavného architekta (ÚHA) mesta Žilina a Mestskej kultúry Žilina a je zameraný na objavovanie a oživovanie menej nápadných verejných priestorov v centre. V rozmedzí od 28. mája do 22. júna vyberali Žilinčania spomedzi troch lokalít, pričom prvenstvo napokon získal práve hudobný pavilón v Sade SNP.
„Ide o miesto, ktoré majú Žilinčania radi a ku ktorému si počas rokov vytvorili prirodzený vzťah. Pavilón sa nachádza v Sade SNP, pôvodne prvorepublikovom mestskom parku, pre ktorý sa aktuálne pripravuje projektová dokumentácia na komplexnú revitalizáciu. Údržbové práce na pavilóne tak môžu byť prvým viditeľným krokom k tomu, aby park opäť viac žil,“ poznamenala Martina Lazarová z ÚHA Žilina.
Doplnila, že v minulosti sa tam konali koncerty aj obľúbené tančiarne a práve na túto tradíciu chcú nadviazať. „Pavilón bol upravený tak, aby slúžil predovšetkým pohybovému a performatívnemu umeniu. Využívať ho budú môcť tanečné školy, k-pop komunity, seniori aj lokálni umelci,“ dodala Lazarová.
Otváracím podujatím v hudobnom pavilóne bude vo štvrtok 3. septembra Festival hudby a tanca. V čase od 14.30 do 20.30 h sa tam vystriedajú rôzne hudobné a tanečné štýly. Pre najmenších bude pripravená detská zóna s maľovaním. Počas septembra sa Žilinčania môžu tešiť na prezentácie miestnych tanečných krúžkov, tvorivé workshopy či na podujatie Pohyb je IN zamerané na aktívny životný štýl.