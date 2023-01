Humanitárnu pomoc z Prešovskej archieparchie rozdali ľuďom z Charkova

Prešov 11. januára (TASR) - Humanitárna pomoc, ktorú vyzbierali veriaci z Prešovskej archieparchie bola uplynulý týždeň v čase, keď veriaci na Ukrajine slávili sviatky Kristovho narodenia podľa juliánskeho kalendára odovzdaná ľuďom v ukrajinskom meste Charkov a jeho okolí. Humanitárnu zbierku vyhlásil ešte na začiatku decembra vladyka Peter Rusnák, apoštolský administrátor prešovskej archieparchie.



Ako TASR informoval jej hovorca Michal Pavlišinovič, štyri plne naložené dodávky odviezol priamo do donedávna okupovaných oblastí Ukrajiny kňaz Jurij Popovič spolu s diakonom Petrom Tokačom a ďalším sprievodom.



V Charkove ich prijal miestny exarcha Vasilij Tučapec OSBM, ktorý v mene svojom a svojich veriacich poďakoval za všetku sprostredkovanú pomoc zo Slovenska a vladykovi Rusnákovi adresoval ďakovný list.



"Pri rozdeľovaní humanitárnej pomoci zo Slovenska, ale aj z iných krajín sme v Charkove mali možnosť vidieť približne 2000 ľudí, ktorí v dlhých radoch čakali na potraviny či oblečenie. Vojna silno otriasla celým národom, mnohí prišli o všetko a z domova zutekali len s malou taškou, kde si zbalili len to najpotrebnejšie. Veľa ľudí býva v náhradných ubytovaniach, lebo im ruské okupačné vojská vypálili domy," priblížil situáciu na Ukrajine Popovič.



"Sme veľmi radi, že ľudia na Slovensku nezostali ľahostajní pri výzve vladyku Petra a zozbierali veľké množstvo potravín a šatstva, ktoré sme mohli adresne, priamo najviac trpiacim ľuďom, odovzdať v čase pred ich Štedrým dňom," doplnil Popovič.



Vianočné balíčky, ktoré pre deti na Ukrajine nachystali skauti z Prešova, zaniesli do dedín Bezruki a Dergači. Deti potešili nielen balíčky a hračky, ale aj dobrovoľník Marco z Talianska. Ako klaun navštevuje školy a škôlky a troškou humoru a zábavy sa snaží spríjemniť deťom čas, aby nemuseli myslieť na hrôzy vojny, keď ich otcovia bojujú vo vojnovej zóne s nepriateľom.