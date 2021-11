Humenčan Juraj Behún vystavuje na Expe 2020 v Dubaji

Humenné 5. novembra (TASR) – Súčasťou vizuálnej podoby Warhol's bistro and bar v slovenskom pavilóne na Expo 2020 v Dubaji sú aj výtvarné práce Humenčana Juraja Behúna. Aby vytvoril počítačové grafiky do série online projektu Múzea moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach Factory People čo najvernejšie v štýle kráľa popartu, jeho obrazy si obzeral tak zblízka, že sa spúšťal v múzeu alarm.



"Chodil som často do múzea, raz, dvakrát za týždeň, zblízka som si pozeral Warholove obrazy, hlavne tie, ktoré po sieťotlači dokresľoval. Keď som bol veľmi blízko, spúšťal som alarm," ozrejmil Behún pre TASR s tým, že následne sa techniku sieťotlače snažil čo najvernejšie napodobniť v počítačovom programe. Výrazné Warholom ručne domaľovávané linky napodobňoval ručnou kresbou cez tablet. Na prípravu jedného zo spolu 37 portrétov osobností americkej subkultúry 70. rokov 20. storočia spolupracujúcich s Andym Warholom v jeho ateliéri Factory potreboval Behún približne týždeň, samotná realizácia jedného portrétu mu trvala deň-dva.



O tom, že jeho grafiky dostanú priestor na samostatnej výstave v MMUAW a následne sa dostanú i do Dubaja, pri ich výrobe ani nepomyslel. "Mal som obrovský stres už len z toho, keď som mal ten projekt robiť na online verziu, skúšať napodobniť Warhola. Po tom, keď riaditeľ múzea vymyslel, že z toho bude výstava, som od stresu týždeň nespal," vyjadril sa s tým, že oslovenie agentúrou, ktorá pripravovala podobu slovenského pavilónu na EXPO, ho "veľmi prekvapila". Okrem poskytnutia 20 v tom čase hotových portrétov vytvoril Behún pre Warhol's bistro and bar aj logo či grafiku jedálneho lístka a vizitiek. Po tom, ako koncom októbra doplnil v MMUAW výstavu svojich prác o ďalších 17 portrétov, predpokladá, že i dubajské bistro časom prezentáciu jeho grafík rozšíri.



Ako pre TASR vysvetlil riaditeľ MMUAW Martin Cubjak, séria portrétov Factory People vznikla počas lockdownu a uzavretia múzea ako online projekt. "Chceli sme ním predstaviť ľudí, ktorí spolutvorili osobnosť Andyho Warhola, ktorí s ním participovali na úrovni hudby, divadla, filmu, výtvarného umenia," ozrejmil s tým, že na jeho realizáciu hľadali niekoho "mladého, flexibilného a lokálneho".



To, že sa organizátori slovenskej prezentácie na Expo rozhodli pre propagáciu diela Andyho Warhola a ladenie bistra v štýle popartu, Cubjaka neprekvapuje. "Popart je veľmi vizuálne príťažlivý a komunikatívny smerom k širokým masám," povedal s tým, že vzhľadom na slovenské korene umelca je využitie jeho vizuálneho odkazu v rámci prezentácie Slovenska pochopiteľné. V súvislosti so záujmom agentúry Cubjak nevylučuje, že do Dubaja poputuje aj niekoľko originálnych Warholových diel zo zbierky múzea.