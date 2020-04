Humenčan napadol manželov v ich vlastnom dome, boli v ňom aj deti

Košice 10. apríla (TASR) – Polícia obvinila 40-ročného Humenčana, ktorý násilím vošiel do domu v obci Tušická Nová Ves v okrese Michalovce a fyzicky napadol manželskú dvojicu. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Lenka Ivanová, v dome boli aj dve maloleté deti. Podnet na vzatie obvineného do väzby podľa nej sudca neakceptoval.



K udalosti došlo v utorok (7. 4.) okolo 02.30 h. Muž najprv na dvore poškodil dve autá. „Búchal na vchodové dvere a kričal 'Otvor, lebo vás všetkých pozabíjam' a žiadal vydať osobu ženského pohlavia, ktorá sa však v tomto dome nenachádzala ani v ňom nemá trvalý pobyt. Následne na deviatich oknách a dverách po stranách domu rozbil sklenenú výplň,“ spresnila s tým, že cez jedno z rozbitých okien vošiel dnu a na poschodí fyzicky napadol majiteľa domu a jeho manželku. Podľa predbežnej lekárskej správy im spôsobil viacpočetné tržno-rezné rany v oblasti hlavy. Predbežná škoda na majetku je takmer 3000 eur.







Útočníka do príchodu policajnej hliadky spacifikovali príbuzní, polícia ho umiestnila do cely policajného zaistenia a obvinila z prečinu porušovania domovej slobody, prečinu nebezpečného vyhrážania a prečinu poškodzovania cudzej veci. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie. „Sudca Okresného súdu v Michalovciach v tzv. superrýchlom konaní väzbu nahradil podmienečným trestom,“ uviedla Ivanová.



Polícia reagovala aj na informácie na sociálnej sieti o tom, že obvinený mal šoférovať pod vplyvom alkoholu a iných omamných a psychotropných látok a dopúšťať sa iného protiprávneho konania. V súvislosti s vyjadreniami o tom, že v tomto prípade nekonala okamžite, poznamenala, že k tomu malo dôjsť mimo Košického kraja. „Napriek tomu chceme všetkých ubezpečiť, že riaditeľom KR PZ v Košiciach bolo nariadené okamžité vykonanie kontroly postupu všetkých príslušníkov PZ Košického kraja, ktorí od doby, keď bolo prijaté prvé oznámenie, vykonávali vyšetrovanie tejto udalosti,“ uviedla Ivanová s tým, že ak bude zistené pochybenie niektorého z policajtov, budú voči nemu vyvodené príslušné opatrenia.