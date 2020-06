Humenčania môžu hlasovať za vizuálnu podobu cyklomosta

Humenné 15. júna (TASR) – Obyvatelia Humenného môžu rozhodnúť o vizuálnej podobe nového mosta pre peších a cyklistov cez rieku Laborec. Hlasy za jeden z dvoch navrhovaných variantov v ankete zverejnenej na stránke mesta zbiera samospráva do piatka 19. júna.



Plánovaný most by sa mal začínať pri zimnom štadióne a končiť v miestnej časti Valaškovce pri Jasenovskej ulici. Prepojí tak i Sídlisko pod Sokolejom s ulicou, na ktorej sú v Humennom sústredené mestské športoviská. "Ďalšou výhodou pre Humenčanov z najmladšieho sídliska je skrátenie si cesty do práce v priemyselnom parku, bližšie bude k nákupným centrám aj na železničnú či autobusovú stanicu," dopĺňa samospráva.



Po ukončení jeho výstavby má podľa mesta dôjsť k "cykloprepojeniu" od Sninského mosta k zimnému štadiónu, odkiaľ bude možné bicyklovať na Sídlisko pod Sokolejom alebo opačným smerom až na lokalitu Dubník. Projekt cyklomosta má v budúcnosti podľa slov vedúcej odboru územného plánovania, výstavby, životného prostredia, dopravy a zelene mestského úradu Tatiany Maškovej doplniť aktuálne realizovanú rekonštrukciu a výstavbu cyklochodníka pozdĺž rieky Laborec.



V rámci projektu rozšírenia cyklodopravy v meste s ňou humenská samospráva začala koncom mája. Aktuálne sa rekonštruuje chodník od Sninského mosta po prečerpávaciu stanicu technologickej vody pri Základnej škole (ZŠ) Dargovských hrdinov v celkovej dĺžke 1,1 kilometra. "Po búracích prácach sa uložia nové obrubníky, vyspraví sa podkladná vrstva a uloží sa nová asfaltobetónová v hrúbke štyri centimetre. Chodník sa rozšíri na 3,2 metra," priblížilo mesto rozsah prác s tým, že v rekreačnej lokalite mesta má tiež pribudnúť 22 nových lavičiek, 20 odpadkových košov, dva stojany na bicykle a dopravné značky pre peších a cyklistov.



Projekt cyklochodníka pozdĺž Laborca, ktorého cieľom je aj zatraktívnenie oddychovej lokality, je rozvrhnutý do troch etáp. "Prvá a tretia fáza v hodnote 164.000 eur s DPH sú financované z mestských peňazí a dotácie Prešovského samosprávneho kraja pomerom 50 na 50, druhá fáza je eurofondová s výškou investície 120.000 eur s päťpercentnou účasťou mesta," uzatvára samospráva s tým, že ukončenie rekonštrukcie a výstavby je naplánované na september 2020.