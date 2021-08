Autor Obchodu na korze získa čestné občianstvo Humenného In memoriam

Humenné 18. augusta (TASR) – Autor literárnej predlohy Oscarom oceneného filmu Obchod na Korze Ladislav Grosman získa čestné občianstvo mesta Humenné In memoriam. Rozhodli o tom v stredu poslanci mestského zastupiteľstva. Držiteľkou ceny mesta sa v aktuálnom roku stane archeologička a historička Vihorlatského múzea Ivana Strakošová.



Návrh na udelenie ocenenia Čestné občianstvo mesta Humenné humenskému rodákovi Ladislavovi Grosmanovi predložil poslanec mestského zastupiteľstva Jozef Babják.



„Aj keď sa Ladislav Grosman dožil iba 60 rokov, v literatúre zanechal nezmazateľné stopy. Vo svojich poviedkach a novelách sa zameriaval na osudy Židov na východnom Slovensku," uviedol okrem iného vo svojom návrhu, pričom pripomenul slová literátovej manželky Edity Grosmanovej, že i napriek tomu, že v roku 1968 Grosman emigroval do Izraela, kde pôsobil ako univerzitný profesor, „vždy bol a navždy zostal Humenčanom, k svojmu mestu sa hlásil a zomrel s láskou k nemu".



O štyroch nominantoch na udelenie Ceny mesta Humenné 2021 rozhodovali poslanci v tajnej voľbe. Strakošová v nej s počtom hlasov desať ako jediná získala podporu nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.



„Veľkým prínosom Ivany Strakošovej je iniciovanie, príprava a koordinácia niekoľkoročného projektu záchrany interiérovej kaštieľskej výzdoby, ktorej najcennejšiu časť tvorí komplex miestností s iluzívnymi nástennými maľbami z konca 18. storočia," približuje jednu zo Strakošovej zásluh nominácia s tým, že nemenej záslužná bola a je jej práca pri archeologických výskumoch v rôznych lokalitách mesta i jeho okolí, reštaurovanie zbierok z fondu starších dejín i lektorovanie autorských vyučovacích hodín.



Ďalšími nominantmi na cenu mesta boli Arpád Csontos, dlhoročný vedúci miestneho letecko-modelárskeho klubu, Juraj Levický, predstaviteľ Židovskej náboženskej obce a in memoriam dlhoročný primár detského oddelenia humenskej nemocnice Ivan Mocák.