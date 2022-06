V Humennom udelia čestné občianstvo dlhoročnému poslancovi I. Hoptovi

Humenné 30. júna (TASR) - Mestské zastupiteľstvo v Humennom vo štvrtok schválilo udelenie tohtoročných ocenení mesta. Čestné občianstvo in memoriam patrí dlhoročnému mestskému a krajskému poslancovi Ivanovi Hoptovi. Držiteľkou ceny mesta sa stane novinárka, publicistka a prekladateľka Anna Šimkuličová, rovnaká cena in memoriam patrí staviteľovi a fotografovi Robertovi Spielmannovi a cena dobrovoľník mesta rehoľnej sestre Tadei – vlastným menom Marianne Petrovčinovej.



Ivan Hopta pôsobil ako pedagóg, mestským poslancom bol od roku 1994 do svojej smrti vlani v decembri, a to najprv za Komunistickú stranu Slovenska (KSK) a potom stranu Úsvit, ktorej bol predsedom. V rokoch 2002 - 2006 bol aj poslancom Národnej rady SR. "Svojím životom bol príkladom starostlivého, obetavého a skromného človeka, ktorý sa intenzívne podieľal na rozvoji mesta Humenné a nesmierne si vážil pamiatku všetkých protifašistických bojovníkov," uviedla v návrhu mestská poslankyňa Luciána Hoptová.



Anna Šimkuličová pôsobí aj ako aktívna členka Spoločnosti klinickej onkológie a Únie žien Slovenska, spoluzakladala združenie Podvihorlatská paleta. Organizáciou tvorivých plenérov, výstav a prezentáciami doma i v zahraničí pozitívne prezentuje Humenné ako mesto kultúry.



Robert Spielmann svoj profesijný život spojil s podnikom Chemkostav, venoval sa aj fotografickej tvorbe. Sestra Tadea sa ako jedna z prvých dobrovoľníkov Červeného kríža aktívne a nezištne zapojila do dobrovoľníckej pomoci počas vojnového konfliktu na Ukrajine.