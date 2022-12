Humenné chce realizovať viaceré projekty obnovy s podporou štátu

Humenné 18. decembra (TASR) - Mesto Humenné sa pripravuje na realizáciu viacerých projektov obnovy, ktoré chce refinancovať s podporou štátu. Primátor Miloš Meričko počas tohtotýždňového stretnutia so štátnou tajomníčkou Ministerstva dopravy a výstavby SR Katarínou Brunckovou priblížil, že projektovú dokumentáciu radnica pripravuje napríklad pre Materskú školu Tyršova.



Ďalšie projekty sa týkajú budovy mestského úradu, Galérie pri amfiteátri či základnej umeleckej školy. "Prebrali sme možnosti rekonštrukcie budovy známej ako ´Chemlonský internát´ či mestské kultúrne stredisko. Limituje nás práve podmienka komerčného využitia, pretože obe prevádzky v tomto prípade presahujú stanovených 20 percent. Dôležité boli pre nás tiež informácie o možnosti rozvoja bývania, stavieb bytoviek sociálneho typu či výstavbe nájomných bytov privátnym sektorom," poznamenal Meričko. Základná podmienka pri rekonštrukcii budov je ušetrenie aspoň 30 percent energií. Humenné patrí medzi mestá, ktoré majú na svojom území objekty či miesta s historickou hodnotou, alebo sú to budovy kolaudované pred rokom 1980 a sú energeticky veľmi náročné.



"Plán obnovy ponúka cez komponent Obnova budov až 100-percentné prefinancovanie všetkých opatrení, ktoré v rámci obnovy budovy prispejú k zníženiu energetickej náročnosti," upozornila v tejto súvislosti Bruncková. Počas konzultácie so samosprávou konkretizovala budovy, ktoré sú v Humennom oprávnené využiť dotáciu, pričom stále slúžia potrebám občanov mesta. "Mesto Humenné potrebuje už len rozhodnutia, ktoré s projektovou dokumentáciou súvisia, takže nič nebráni, aby sa už v období prvej výzvy uchádzali so žiadosťou o podporu. V rovnakej elokácii sa pripravuje ďalšia výzva s časovým horizontom do konca roka 2025," dodala štátna tajomníčka.