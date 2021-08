Cieľom prvých športových dní v Humennom je rozhýbať verejnosť

Humenné 13. augusta (TASR) – Cieľom historicky prvých Mestských športových dní v Humennom je prilákať k aktívnemu tráveniu voľného času čo najviac verejnosti. Povedal to primátor Miloš Meričko pred futbalovým zápasom medzi bývalými reprezentantmi Slovenska a bývalými hráčmi Chemlonu Humenné. Počas piatka a soboty (14. 8.) prezentuje na 18 stanovištiach svoju činnosť 15 mestských športových klubov.



"Zámer bol, aby sme športové dni prispôsobili aj verejnosti, nielen športovým klubom. Prvýkrát historicky sme to chceli začať už v minulom roku, ale pandémia nám to nedovolila," uviedol Meričko s tým, že by bol rád, ak by sa z Humenného podarilo urobiť "mesto športu". "Chceme dostať deti od počítačov k pohybu. Myslím, že sa nám to darí," doplnil. Pripomenul pritom, že humenské futbalové mužstvo v uplynulej sezóne postúpilo z regionálnej súťaže do druhej slovenskej ligy, hokejisti zas do prvej ligy, pričom vlani mesto hralo play off.



Podľa Meričkových slov majú niektoré mestské športové kluby využívať celomestské športové hry aj na nábor nových členov. Verejnosť má možnosť športovať na viacerých mestských športoviskách bezplatne.



Futbalový zápas medzi bývalými reprezentantmi Slovenska a bývalými hráčmi Chemlonu Humenné, ktorý je vrcholným podujatím piatkového programu, v sebe podľa Merička nesie "nostalgiu". "Práve v týchto dňoch si pripomíname 25. výročie od najvýznamnejšieho úspechu humenského futbalu, keďže náš Chemlon Humenné získal víťazstvom nad Spartakom Trnava Slovenský pohár, čo nám umožnilo hrať aj medzinárodné súťaže," ozrejmil s tým, že mnohí hráči piatkového zápasu sú pamätníkmi tohto obdobia.