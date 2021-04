Fungovanie škôl v Humennom môžu ohroziť len karantenizované kuchárky

Humenné 9. apríla (TASR) – Fungovanie materských a základných škôl od pondelka 12. apríla v aktuálnom, ministerstvom školstva odporúčanom režime môže v meste Humenné ohroziť výskyt ochorenia COVID-19 alebo podozrenie naň medzi personálom školských kuchýň. Na uzatváranie jednotlivých tried sú už mestské vzdelávacie zariadenia zvyknuté, zaužívané tiež majú hygienicko-bezpečnostné opatrenia. Pre TASR to uviedla vedúca odboru školstva, kultúry, mládeže a športu mestského úradu Jana Vasilcová.



"Budú problémy, lebo vždy sa nájde, že sa bude nejaká trieda zatvárať. To je bežné, toto už máme zabehané, s tým problém nie je. Ak by sme ale nemohli variť, budeme ako zriaďovateľ uvažovať s riaditeľom a regionálnym úradom verejného zdravotníctva, či zatvoríme danú školu alebo len nejako obmedzíme prevádzku," povedala s tým, že nákaza či blízky kontakt u niektorej zo zamestnankýň nutne znamená karantenizovanie celého tohto personálu. Mesto doteraz vždy pristúpilo k uzatvoreniu celej školy. K piatku však Vasilcová nemala informácie o akýchkoľvek prekážkach vo výučbe v žiadnom zo vzdelávacích zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy.



Koľko tried na ktorých základných školách sa v Humennom otvorí systémom päť plus jedna na druhom stupni, bude Vasilcová vedieť v pondelok. "Po včerajšom rozhodnutí ministra si to dnes školy nastavujú, výsledok budeme vedieť v pondelok. Školy nám dávajú vedieť až aktuálny stav," ozrejmila. Ako dodala, ochranné prostriedky na vykonávanie a dodržiavanie hygienicko-bezpečnostných opatrení majú školy zakúpené od septembra. Časť tiež mali získať zo skladu štátnych hmotných rezerv v rámci pomoci základným a materským školám.