Ikonický Ikonický Vihorlat v Humennom dostane novú podobu

Humenné 2. júna (TASR) - Jedna z emblematických budov na Námestí slobody v Humennom sa po rokoch dočká rekonštrukcie. "Vihorlat", starším ročníkom známy aj ako "u Sodomku", získa v prvej fáze svojej rekonštrukcie novú fasádu, okná i strechu. Z chátrajúcej budovy má vzniknúť spoločensko-kultúrne centrum. Pre TASR to povedal majiteľ budovy a investor Ján Molnár ml.



"Predstavy o obnove budovy nosím v hlave už niekoľko rokov. O vzhľade a hlavne využití sme začali intenzívne rokovať začiatkom roka 2019," priblížil s tým, že pre iné povinnosti a neskôr pandémiu nového koronavírusu sa k realizácii dostáva až teraz.



Z novootvorených prevádzok bude prvou piváreň. Vihorlat tým nadviaže na svoje pôvodné využitie, keď v ňom v prvej polovici 20. storočia rodina českých prisťahovalcov Sodomkových okrem pohostinstva prevádzkovala aj hotel Československý ľudový dom.



V druhej etape Molnár plánuje rekonštrukciu horného poschodia, kde si predstavuje zriadenie komunitného centra pre umenie, hudbu, workshopy či školenia. "Bude to niečo na spôsob známej košickej Tabačky," prirovnal.



Investor má plány aj s priľahlým parkoviskom. Inšpirovaný zahraničím by tu chcel zrealizovať projekt zložený z lodných kontajnerov. "Náš návrh počíta s bistrami, respektíve mini reštauráciami rozdielneho typu gastronómie alebo bezobalovým eko obchodom potravín a drogérie," vysvetlil, odvolávajúc sa na podobné projekty v Prahe, Bratislave či Londýne.



Časom by tu podľa Molnára mohlo pribudnúť aj mini trhovisko určené pre lokálnych pestovateľov, chovateľov a výrobcov. "Mnohým ľudom začalo naozaj záležať na tom, čo konzumujú," uzavrel, pričom poukázal na potenciál regiónu rozvíjať lokálnu ekonomiku prostredníctvom záujmu o lokálne produkty.