Investičné akcie v Humennom vraj boli predražené

Humenné 18. júna (TASR) – Investičné akcie v Humennom, realizované bývalým vedením mesta, mali byť predražené. Audit nezávislého stavebného dozoru podľa primátora Miloša Merička ukázal navýšenie nákladov o viac ako 124 000 eur. Exprimátorka Jana Vaľová pochybenia odmieta a zvažuje právne kroky.



Ceny sa podľa Merička navýšili niekedy o 100 až 700 percent. „Najväčším prehmatom je rekonštrukcia strechy budovy Domu služieb v Humennom," priblížil Meričko s tým, že ide o sumu 51 400 eur.



Materiál použitý pri oprave strechy zimného štadióna mal byť zase predražený o viac ako 40 500 eur. Mesto Humenné v súvislosti s touto stavbou zaplatilo aj pokutu viac ako 22 000 eur, keďže jej zhotoviteľ nebol registrovaný ako konečný užívateľ výhod.



Externý stavebný dozor vybraný výberovým konaním porovnával výkaz-výmer jednotlivých projektov a tiež fakturované ceny za tovar v porovnaní s obvyklými cenami. Okrem nadhodnotenia cien mali kontroly ďalších investičných akcií preukázať aj nedostatočne, „laicky" fakturované položky, finančné úniky mali byť spôsobené i nedodržaním technologických postupov.



„Na základe výsledkov možno iba jednu z 13 kontrolovaných investičných akcií možno hodnotiť ako investičnú akciu, pri ktorej boli dodržané všetky atribúty zabezpečujúce dodržanie hospodárnosti alebo efektívnosti jej realizácie," doplnil Meričko s tým, že zistenia aktuálne analyzuje právne oddelenie mestského úradu. On sám sa chce obrátiť na orgány činné v trestnom konaní.



„Žiadne pochybenia z mojej strany ako primátorky sa neudiali a zvažujem právne kroky za poškodzovanie mojej osoby bez relevantných a odborne podložených dôkazov," reagovala pre TASR bývalá primátorka Jana Vaľová. Spochybnila odbornú spôsobilosť spoločnosti vykonávajúcu kontroly predmetných investičných akcií.



Pokutu týkajúcu sa rekonštrukcie strechy zimného štadióna dostalo mesto podľa Vaľovej z administratívnych dôvodov. „Mesto robilo výberové konanie pri havárii strechy zimného štadióna aj keď zákon to neukladá, zákazku mohlo zadať napriamo. Mesto tak ušetrilo 58 000 eur. Mesto v cene stavby nepochybilo. Stavebník sa zapísal do zoznamu partnerov verejného sektora dodatočne, jednalo sa o nový zákon," vysvetlila.