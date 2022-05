Humenné investovalo do výstavby bytovky aj ekologických projektov

Humenné 25. mája (TASR) – S prebytkom vo výške viac ako 2,275 milióna eur skončilo vlaňajšie hospodárenie mesta Humenné. Do rezervného fondu putovalo, po odrátaní účelovo určených finančných prostriedkov, viac ako milión eur. Ako tiež vyplýva zo záverečného účtu mesta, ktorým sa mestskí poslanci zaoberali na svojom stredajšom zasadnutí, mesto vlani spomedzi investičných akcií investovalo najviac do výstavby bytového domu, atletického štadióna a ekologických projektov.



V rámci kapitálových výdavkov vo výške spolu viac ako päť miliónov eur investovala samospráva na výstavbu bytovky s 38 bytovými jednotkami na Sídlisku pod Sokolejom približne dva milióny eur. Na projekty súvisiace so zlepšením environmentálnych aspektov na území mesta vynaložila takmer 570.000 eur, stále prebiehajúca výstavba atletického areálu na Hrnčiarskej ulici stála vlani mesto viac ako 266.000 eur. Projektmi s nákladmi nad 100.000 eur boli aj vodozádržné opatrenia, výstavba oporného múru na Hrnčiarskej ulici, rekonštrukcia cyklochodníka či dostavba zariadenia pre seniorov.



Samospráva tiež vlani prostredníctvom dotácií podporila činnosť športových klubov a ďalších záujmových či občianskych organizácií sumou vo výške viac ako 463.000 eur.



Podľa záverečného účtu spomedzi mestských príspevkových organizácií sa v roku 2021 podarilo hospodáriť so ziskom viac ako 10.000 eur mestskému kultúrnemu stredisku. Technické služby skončili rok so stratou takmer 67.000 eur, správa rekreačných a športových zariadení s deficitom prevyšujúcim 73.000 eur.



Ako vyplýva z rozpočtového opatrenia, ktoré tiež poslanci v stredu odobrili, z prostriedkov rezervného fondu chce samospráva v tomto roku investovať 300.000 eur na rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov. Vzhľadom na zvýšenie cien energií z navýšených podielových daní dofinancuje technické služby sumou 180.000 eur.