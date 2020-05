Humenné investuje do cyklochodníkov, vzniknúť má promenáda

Humenné 10. mája (TASR) – Mesto Humenné začína s realizáciou rekonštrukcie cyklochodníka v úseku od Sninského železničného mosta po prečerpávaciu stanicu technologickej vody v lokalite pri Laborci. Vynovený bude aj úsek cyklochodníka od mosta po zimný štadión. Radnica o odovzdaní stavenísk informuje na svojej webovej stránke. Celková cena za oba úseky je 164.000 eur s DPH. hotové majú byť v septembri.



Pri Laborci zrekonštruujú úsek dlhý 1,1 kilometra, oprava bude pozostávať z vybúrania jestvujúcich poškodených obrubníkov a povrchu terajšieho chodníka. „Uložia sa nové obrubníky, vyspraví sa podkladná vrstva a uloží sa nová asfaltobetónová v hrúbke štyri centimetre. Chodník sa rozšíri na 3,2 metra," vysvetlil Marián Šalata z odboru územného plánovania, výstavby, životného prostredia, dopravy a zelene. Pribudnúť by malo tiež 22 nových lavičiek, 20 odpadkových košov, dva stojany na bicykle a dopravné značky pre peších a cyklistov. „Uložia sa aj takzvané chráničky do zeme pre výmenu elektrických káblov verejného osvetlenia," doplnil.



Mesto súčasne odovzdalo stavenisko aj na predĺženie cyklochodníka od Južného námestia popod most po zimný štadión v dĺžke 320 metrov. „Vybudujú sa úplne nové podkladné vrstvy, obrubníky a dve asfaltové vrstvy (nosná a vrchná). Šírka cyklochodníka bude 3,3 metra. Súčasťou bude aj 12 stožiarov nového verejného osvetlenia, šesť lavičiek, tri odpadkové koše a jeden stojan na bicykle," spresnil Šalata.



Podľa primátora Miloša Merička približne polovica nákladov bude hradená z rozpočtu mesta, zvyšná časť z projektu Prešovského samosprávneho kraja (PSK). „Do verejného obstarávania sa zapojilo až jedenásť uchádzačov, podarilo sa nám znížiť pôvodnú cenu projektu o viac ako 50.000 eur," povedal.



Stavebné práce budú po výstavbe nového úseku od Južného námestia pokračovať rekonštrukciou už existujúceho chodníka po nábreží Laborca od Sninského mosta. „Mala by z toho vyrásť pekná rekreačná oblasť nielen pre športovcov, ale aj pre rodinné chvíľky. Ja tomu vravím malá promenáda. Bude to jeden komplex od Sninského mosta až k zimnému štadiónu,“ ozrejmil primátor.



Prepojovací cyklochodník od prečerpávacej stanice technologickej vody po Južné námestie je podľa radnice aktuálne v procese verejného obstarávania uzavretia zmluvy.