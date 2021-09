Kníhkupectvo v Humennom rozdáva deťom knihy za recenzie

Humenné 7. septembra (TASR) – Podporiť v deťoch vzťah k čítaniu a naštartovať u nich kritické myslenie je cieľom projektu jedného z kníhkupectiev v Humennom. Aj v treťom ročníku Knižného štipendia si každý mesiac počas školského roka prinesie domov knihu zadarmo desať školákov, ich úlohou je napísať na každú recenziu.



"Knižné štipendium sme vymysleli preto, aby sme naštartovali deti v čítaní a podporili tie deti, ktoré už čítajú, aby sa vedeli nielen s čítaním identifikovať, ale aby popri tom cvičili aj svoje ďalšie schopnosti. Ide o to, aby svoj čitateľský zážitok dokázali pretaviť do podania informácie a inšpirovania ďalších čitateľov," vysvetlila pre TASR cieľ projektu majiteľka kníhkupectva Alexandra Harvanová s tým, že každoročne dostane možnosť zlepšovať svoje čitateľské zručnosti desať žiakov oboch stupňov základných škôl. Dosiaľ najmladšou účastníčkou knižného štipendia bola druháčka, najčítanejším žánrom fantasy, "najunikátnejším" čitateľom fanúšik encyklopédií. "Ten chlapec mal za celý rok asi len jednu beletristickú knihu, ale na tie encyklopédie písal veľmi dobré recenzie," priblížila.



Podľa Harvanovej slov sa aj vďaka jej "navádzaniu" recenzie štipendistov z mesiaca na mesiac zlepšujú. "Deti viacej pracujú nielen so samotným dejom, ale i s tým, čo sa im páčilo, čo sa im nepáčilo, prečo sa im to nepáčilo, viac vnímajú časti príbehu, viacej sa snažia rozmýšľať nad tým, prečo to autor tak napísal a čo bolo možno jeho zámerom," ozrejmila. Ako dodala, záujem o projekt prejavujú podľa nej nielen deti, ktoré majú "zjavne ku knihám blízko", ale tiež introvertné deti, ktorým projekt pomáha s vyjadrovaním sa.