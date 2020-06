Komunitné centrum v Humennom má dať rómskym deťom víziu

Humenné 1. júna (TASR) – Sociálna pomoc marginalizovanej rómskej komunite je v Humennom od pondelka jej recipientom bližšie. V osade Podskalka na okraji mesta s približne 1700 obyvateľmi otvorili komunitné centrum (KC). "Prajme si, že toto komunitné centrum bude perspektívnym miestom pre zlepšenie ťažšej situácie niektorých skupín obyvateľov a že bude dobrým miestom pre to, aby sa rozvíjala kreativita tých najmenších," povedal primátor mesta Miloš Meričko počas slávnostného otvorenia zariadenia.



S výstavbou KC financovanou z Operačného programu ľudské zdroje prostredníctvom nenávratného finančného príspevku od ministerstva vnútra vo výške 240.000 eur začalo mesto v októbri 2018. Aj keď bola stavba podľa slov vedúceho odboru koncepcie a rozvoja mesta humenského mestského úradu Miroslava Turčana hotová vlani v októbri, chýbalo mu interiérové vybavenie. To mesto zafinancovalo z vlastných zdrojov. Okrem herne a komunitnej miestnosti tak majú klienti KC k dispozícii i kuchyňu a kúpeľňu. Či bude o jej využívanie zo strany obyvateľov osady záujem, ukáže podľa garantky KC Aleny Andrašikovej čas. Klienti, s ktorými dosiaľ pracovala v náhradných priestoroch v centre voľného času v meste, prichádzajú do KC z iných dôvodov. "Dospelým ponúkame poradenstvo. Často za nami chodia s osobným bankrotom, alebo len vypísať poštovú poukážku, keď si nevedia pomôcť, často je to aj exekúcia. Mladým matkám pomáhame osvojiť si základy starostlivosti o deti. Deti chodia najviac na aktivity a aj doučovať sa k nám chodia," priblížila s tým, že kým dospelí navštevujú KC skôr v ranných hodinách, pohyb detí zaznamenávajú hneď po skončení vyučovania. Najväčšiu skupinu spomedzi približne 150 všetkých detských klientov, ktorým sa dosiaľ venovali, tvoria podľa Andrašikovej slov deti vo veku osem až 15 rokov. "Chodia aj starší, ale tí tu nemajú vybavenie, ktoré by ich najviac zaujímalo, napríklad stolný futbal," doplnila. Sama však za nutnejšie považuje zadovážiť pre KC zopár počítačov, aby mohli dospelým klientom pomáhať pri zlepšovaní ich kompetencií pre trh práce.



Dôležitou pre naplnenie poslania KC je podľa regionálnej koordinátorky národného projektu komunitných centier Dariny Barančíkovej komplexnosť poskytovaných služieb. "Predpokladom je tiež spolupráca so sociálnymi pracovníkmi a miestnou občianskou poriadkovou službou, a tiež občianskymi združeniami," uzavrela.