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Kultúrne leto v Humennom ponúkne koncerty, divadlo aj program pre deti

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Kultúrne leto bude v Humennom pokračovať počas celých letných prázdnin.

Autor TASR
Humenné 3. júla (TASR) - V meste Humenné v piatok slávnostne otvoria Kultúrne leto 2026. Program na námestí pred mestským kultúrnym strediskom (MsKS) bude určený pre rodiny s deťmi, mladých ľudí aj staršiu generáciu. Podľa riaditeľa MsKS Petra Zubaľa pripravili organizátori počas leta pestrú ponuku podujatí pre všetky vekové kategórie.

Úvodné podujatie sa začne o 16.30 h vystúpením folklórnej speváckej skupiny Tovarňanka, nasledovať budú Zornica a Michal Sijka, mažoretky Amazonky a Mestský dychový orchester Chemlon. Večerný program bude patriť DJ Follymu a skupine Calibri Gang. Počas popoludnia sú pripravené aj atrakcie pre deti a stánky s občerstvením.

Kultúrne leto bude v Humennom pokračovať počas celých letných prázdnin. Súčasťou programu budú koncerty rôznych hudobných žánrov, filmové premietania v kine Fajn, divadelné predstavenia, tvorivé dopoludnia pre deti, rodinné podujatia a komunitné stretnutia. Pre najmenších je pripravené Kreatívne leto s tematickými tvorivými aktivitami, rodiny s deťmi sa môžu tešiť aj na predstavenia v rámci Divadelného leta.

MsKS pripravuje počas leta aj ďalšie podujatia, ktoré bude postupne zverejňovať. Medzi plánovanými aktivitami sú opekačka v lese, edukatívno-náučné popoludnie s lesníkmi či večerné podujatie pri zrekonštruovanej Fontáne lásky v centre mesta. Záver letných prázdnin bude tradične patriť podujatiu Bodka za prázdninami, ktoré organizuje mesto Humenné. „Najväčšiu radosť mi robí každý moment, keď vidím, že sa deti s rodičmi, starí rodičia, priatelia či celé rodiny stretávajú, zabavia sa, usmejú, oddýchnu si a spoločne strávia príjemné chvíle v našom meste. Práve vytváranie takýchto spoločných zážitkov je podľa mňa skutočným zmyslom Kultúrneho leta v Humennom,“ dodal Zubaľ.
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