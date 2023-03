MŠ na Lesnej ulici v Humennom by mala skončiť ku koncu augusta

Humenné 8. marca (TASR) - Materská škola (MŠ) na Lesnej ulici v Humennom by mala skončiť svoju činnosť k 31. augustu 2023. Dôvodom je dlhodobo nízky počet detí a vysoké náklady na prevádzku. Rozhodli o tom mestskí poslanci na svojom ostatnom zasadnutí. Na webstránke mesta o tom informoval Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu.



Ako povedal, potreba racionalizácie spomenutej MŠ, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, rezonuje dlhodobo, a to najmä v súvislosti s neustálym poklesom počtu detí. "K najvýraznejšiemu zníženiu stavu došlo v školskom roku 2022/2023. V súčasnosti navštevuje materskú školu iba deväť detí, pričom päť ich odíde v školskom roku 2023/2024 na základné školy. Podľa predbežného zisťovania záujmu zo strany rodičov by mali od septembra pribudnúť iba dve deti," vysvetlil Škuba.



Náklady na jednom dieťa v roku 2022 predstavovali 8209 eur. V roku 2021 boli celoročné náklady na MŠ 67.291 eur a v roku 2022 necelých 91.000 eur. "Pričom v roku 2023 sa predpokladá na zabezpečenie celoročnej prevádzky v MŠ potreba vyčleniť takmer až 200.000 eur," povedal Škuba s tým, že vzhľadom na zvyšovanie nákladov rozhodli poslanci o vyradení MŠ na ulici Lesnej zo siete materských škôl k 31. augustu 2023.



"Výchovno-vzdelávací proces pre deti zrušenej MŠ je v novom školskom roku zabezpečený, spolu eviduje samospráva v ostatných ôsmich materských školách voľných až 120 miest. Riešiť sa bude aj personálna problematika pre dve učiteľky a jednu upratovačku," dodal Škuba.



Ako doplnil, o vyradení zo siete škôl a školských zariadení SR rozhodne na základe žiadosti samosprávy rezort školstva.