V Humennom chcú postaviť viacúčelovú nafukovaciu halu

Humenné 28. decembra (TASR) – Mesto Humenné sa bude v rámci výzvy Fondu na podporu športu uchádzať o príspevok na výstavbu viacúčelovej nafukovacej haly. V prípade úspechu by mala vyrásť v areáli tenisových kurtov medzi športovou halou a kúpaliskom.



"Športový areál je využívaný širokou športovou verejnosťou mesta Humenné. Existujúci športový areál je aktívne využívaný, avšak vek a absencia multifunkčných športových plôch si vyžaduje realizáciu navrhovaných prác v zmysle investičného zámeru a následne vypracovanej projektovej dokumentácie," uvádza dôvodová správa k prijatému materiálu.



Ako vyplýva z investičného zámeru, ktorý v rozpočte počíta už aj so zvýšením cien stavebných materiálov, temperovaná samonosná dvojplášťová nafukovacia viacúčelová hala s tepelnou membránou na celoročné použitie by mala mať štvorcový pôdorys s rozmermi 36 krát 36 metrov a výšku 12 metrov. Vstup do haly je navrhovaný od rieky Laborec, kde zámer v budúcnosti počíta s dobudovaním zázemia haly so sociálnymi zariadeniami. "Hala bude počas celej sezóny vykurovaná a vetraná vzduchotechnickými jednotkami, ktoré budú vykurované plynom," uvádza zámer. Životnosť haly je odhadovaná na najmenej 30 rokov.