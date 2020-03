Humenné mení rozhodnutie, stravovanie pre seniorov bude zabezpečené

Humenné 17. marca (TASR) – Humenská samospráva zmenila svoje rozhodnutie pozastaviť stravovacie služby pre seniorov. Pôvodné nariadenie krízového štábu z piatka 13. marca stratí platnosť v stredu 18. marca, odkedy si budú môcť humenskí seniori opäť uplatňovať príspevok na stravné. Pre TASR to potvrdil Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu.



"Pôvodný zámer mesta Humenné pozastaviť uplatňovanie príspevku bol nasmerovaný k obmedzeniu voľného pohybu staršieho obyvateľstva," uviedol Škuba s tým, že vzhľadom na výnimku k prevádzkam verejného stravovania stanovenú Úradom verejného zdravotníctva SR bude mesto v službe pokračovať. Seniori si v zazmluvnených stravovacích zariadeniach budú môcť vyzdvihnúť obedy sami alebo im ich budú môcť prevziať rodinní príslušníci.



"Pre najnutnejšie prípady osamelo žijúcich obyvateľov, ktorým nemôžu zabezpečiť donášku stravy ani rodinní príslušníci, bude fungovať donášková služba priamo od poskytovateľa stravy," doplnil Škuba.



Informoval tiež, že päť motorových vozidiel na pomoc sociálne odkázaným obyvateľom vyčlenilo i samo mesto v spolupráci so Slovenským Červeným krížom územným spolkom Humenné. "Budú slúžiť v nevyhnutných prípadoch iba odkázaným, a to zdravotne postihnutým Humenčanom na individuálnu prepravu," vysvetlil. Podľa jeho slov v meste naďalej funguje opatrovateľská služba, ktorá rieši individuálne potreby obyvateľov.



Humenská samospráva má tiež v pláne vyžiadať si od správcov bytových spoločenstiev zoznam bývajúcich, ktorí sú odkázaní na pomoc. Cieľom zistenia celkového počtu takýchto Humenčanov je možnosť operatívneho riešenia prípadnej donášky stravy či liekov.