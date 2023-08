Humenné nafukovaciu halu zatiaľ stavať nebude, nezískalo financie

Humenné 15. augusta (TASR) - Nafukovaciu halu mesto Humenné zatiaľ stavať nebude. Keďže na jej realizáciu nezískalo finančné prostriedky z Fondu na podporu športu, verejné obstarávanie muselo zrušiť. Pre TASR to z tlačového referátu mestského úradu uviedol Marián Škuba.



Podľa jeho slov naďalej hľadajú možné finančné zdroje na výstavbu multifunkčnej nafukovacej haly. Ak bude vyhlásená vhodná výzva, mesto sa do nej prihlási. "Uvažuje sa tiež so získaním finančných zdrojov z nového programového obdobia 2021 - 2027, ale čaká sa na vhodnú výzvu. V súčasnosti nevieme povedať, kedy by mohlo dôjsť k realizácii výstavby, všetko bude závisieť od termínu vyhlásenia novej výzvy," vysvetlil.



Keďže k vybudovaniu nafukovacej haly zatiaľ nedôjde, areál sa aj naďalej bude využívať ako doteraz. "V prípade, že sa v budúcnosti situácia zmení, bude to pre športový areál, kde je k dispozícii 11 tenisových kurtov, pridaná hodnota. Vybudovaním nafukovacej haly by sa mohla využívať časť areálu celoročne," doplnil Škuba.



Viacúčelová nafukovacia hala dlhá 36 metrov, široká 34 metrov a vysoká najviac 12, mala vzniknúť v časti tenisového areálu na Chemlonskej ulici. Celková predpokladaná hodnota zákazky predstavovala približne 290.000 eur bez DPH. V hale mali byť dve športové plochy s farebným odlíšením pre tenis, nohejbal, volejbal a bedminton. Súčasťou areálu malo byť aj športové vybavenie pre jednotlivé športy, siete a stĺpiky a osvetlenie haly.