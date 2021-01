Humenné odporúča vybavovať januárovú agendu elektronicky

Humenné 5. januára (TASR) - Z dôvodu zníženia mobility obyvateľstva a v rámci preventívnych opatrení pred šírením ochorenia COVID-19 odporúča Mestský úrad (MsÚ) v Humennom vybavovať tradičnú januárovú agendu elektronicky. Samospráva o tom informuje na svojej internetovej stránke.



"Všetkým obyvateľom odporúčame, aby zvážili potrebu návštevy úradu a uprednostnili telefonickú, e-mailovú alebo písomnú komunikáciu pri dokladaní daňových priznaní k miestnym daniam a dokladov pre uplatnenie úľavy a odpustenia poplatku za komunálny odpad na rok 2021," uvádza mesto s tým, že tieto doklady, rovnako ako iné dokumenty na vybavenie, je tiež možné vložiť do schránky, ktorá je na tento účel umiestnená pri vstupe do budovy MsÚ.



MsÚ v Humennom funguje vzhľadom na výnimočný stav a obmedzenia slobody pohybu od nového roka v núdzovom režime. Zrušil tiež úradné hodiny pre verejnosť. "Všetko potrebné môžete vybaviť aj elektronicky prostredníctvom e-mailových kontaktov alebo telefonicky," informovala samospráva. Obmedzenia majú platiť do 24. januára.