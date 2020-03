Humenné zatvára mestský úrad, mení grafikony, obmedzuje služby

Humenné 13. marca (TASR) – Z rozhodnutia krízového štábu samosprávy zavádza mesto Humenné v súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu ďalšie preventívne opatrenia. Až do odvolania zatvára mestský úrad (MsÚ), upravuje grafikony mestskej hromadnej dopravy (MHD), obmedzuje poskytovanie sociálnych služieb. Vyplýva to z informácií zverejnených na internetovej stránke mesta.



Humenčania sú v prípade potreby komunikácie s MsÚ odkázaní na využívanie telefonického spojenia a elektronickej komunikácie. Na úrade bude otvorené len klientske centrum a pokladnica, a to len v čase od 8.00 do 11.00 h.



Od pondelka 16. marca budú všetky linky MHD premávať v prázdninovom režime.



Samospráva až do odvolania takisto pozastavuje sociálne výhody v podobe prepravnej služby sprostredkovanej územným spolkom Slovenského Červeného kríža, rovnako ako aj poskytovanie stravy pre seniorov.



MsÚ zároveň informuje o zintenzívnení činnosti mestskej polície, ktorá bude "vo vyššej miere v súčinnosti s Policajným zborom kontrolovať dodržiavanie opatrení vydaných Ústredným krízovým štábom SR," pričom má ísť o zatvorenie zábavných podnikov, diskoték, detských kútikov či fitnescentier.