Na cintoríne v Humennom pribudlo viac ako 800 hrobových miest

Humenné 21. septembra (TASR) - Na mestskom cintoríne v Humennom pribudlo 834 hrobových miest. Nová kapacita miesta posledného odpočinku, ktorá vznikla v rámci prvej etapy jeho rozšírenia, má podľa Mariána Škubu z tlačového referátu humenského mestského úradu vystačiť na viac ako štyri roky.



"Vznikli nové chodníky s asfaltovým podkladom so šírkou tri metre, tiež chodníky zo zámkovej dlažby so šírkou dva metre. Zrealizované je ozvučenie, ktoré má vývod štyrmi reproduktormi, pribudlo osem osvetľovacích stožiarov a deväť osvetľovacích telies," konkretizoval Škuba rozsah prác investičnej akcie s rozpočtom takmer 146.700 eur.



Ako doplnil, nový hrobový priestor poskytnú jedna veľká a dve menšie plochy oddelené chodníkmi a osvetlením. Mesto aktuálne čaká na kolaudačné konanie, ktoré by sa malo zrealizovať do mesiaca.



O umiestnení stavby "rozšírenie mestského cintorína v Humennom" vydali rozhodnutie v roku 2003, stavebné povolenie získalo mesto v roku 2020, s prácami na zvýšení kapacity hrobových miest začali v máji.