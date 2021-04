Na druhom stupni sa v Humennom prezenčne vyučuje len jedna škola

Humenné 13. apríla (TASR) – Prezenčnú formu výučby žiakov druhého stupňa základných škôl podľa aktuálne platných pravidiel realizuje v meste Humenné v súčasnosti len základná škola (ZŠ) na Hrnčiarskej ulici. Do lavíc tu zasadá päť vytvorených skupín žiakov. Pre TASR to potvrdila vedúca odboru školstva, kultúry, mládeže a športu mestského úradu Jana Vasilcová.



"Sme radi, lebo môžeme pomôcť našim deťom, najmä tým so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami," povedala pre TASR riaditeľka školy Jitka Fiľová s tým, že títo žiaci sa v priestoroch školy zapájajú do online vyučovania za asistencie pedagóga a tiež pedagogickej asistentky. Ako doplnila, ide o žiakov bez prístupu k internetu.



ZŠ tiež na účely prezenčnej formy výučby žiakov druhého stupňa so sťaženými podmienkami pre dištančné vzdelávanie vytvorila štyri skupiny v systéme päť plus jeden. Vyučovací čas nastavili po konzultácii s rodičmi a učiteľmi tak, aby učitelia mohli dištančne odučiť aj ostatných žiakov podľa nastaveného rozvrhu online hodín a zároveň, aby prezenčným žiakom pomohli "dobehnúť a upevniť zameškané učivo a odstrániť vzniknuté nedostatky". Ako riaditeľka dodala, spomedzi žiakov z rómskej osady Podskalka, ktorí by prezenčnú výučbu "potrebovali najviac", zasadne do školskej lavice v stredu 14. apríla jediný žiak druhého stupňa.