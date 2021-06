Školy v Humennom budú realizovať tri projekty ministerstva školstva

Humenné 30. júna (TASR) – Podpora materských škôl pre poskytovanie povinného predškolského vzdelávania, zavedenie inovatívnych prístupov do vyučovania a letná škola pre žiakov, ktorí po pandemickom roku potrebujú dobehnúť učivo, sú tri projekty, s ktorými školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné uspeli vo výzvach ministerstva školstva. Informoval o tom na internetovej stránke mesta Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu.



Ako uviedol, Základná škola (ZŠ) s materskou školou Podskalka získala na nákup vybavenia pre novovzniknutú triedu v materskej škole, ktorá bude poskytovať povinné predškolské vzdelávanie, dotáciu vo výške 4721 eur. Finančné prostriedky je potrebné vyčerpať do 31. augusta.



Modernejšími budú vďaka úspechu vo výzve ZŠ Dargovských hrdinov, ktorá získala 29.000 eur a ZŠ Jána Švermu 29.415 eur. "Školy budú môcť modernizovať triedy, zakúpiť špeciálne tvarované lavice, vytvoriť oddychové zóny pre žiakov v triedach, vybudovať spoločné priestory s pódiom či knižnicami určené na socializáciu a diskusie a vytvoriť v triedach prostredie, ktoré umožní inovovať prístup k výučbe," ozrejmil Škuba.



Letná škola pre žiakov, ktorí potrebujú upevniť učivo z predchádzajúceho školského roka, bude v Humennom fungovať na šiestich spomedzi ôsmich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Záujem o ňu neprejavili len žiaci zo ZŠ Dargovských hrdinov a Pugačevová. Jednotlivé školy sú na tento účel podporené dotáciou vo výške od 600 do 4600 eur.