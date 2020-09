Na nadjazde v Humennom opravia po oboch stranách chodníky

Humenné 26. septembra (TASR) – Na nadjazde v Humennom zrekonštruujú chodníky po oboch stranách. Informovala o tom radnica mesta s tým, že priľahlé mestské chodníky už v piatok (25. 9.) odovzdali ako stavenisko zhotovovateľovi.



"Na chodníky na nadjazde sa obyvatelia neustále sťažovali. V spolupráci so Slovenskou správou ciest (SSC) sme našli možnosti rekonštrukcie. Oprava chodníka je zaradená do investičného plánu SSC, chýba záverečný podpis. Musíme si počkať na ich časť opravy chodníka," vysvetlil primátor mesta Miloš Meričko s tým, že mestské chodníky sú priamo napojené na tie "nadjazdové".



Práce na mestských chodníkoch sa začnú od križovatky pri Sociálnej poisťovni, rekonštrukciou prejdú úseky po oboch stranách cesty v dĺžke 173 a 146 metrov a tiež chodník dlhý 140 metrov, od križovatky pri nákupnom stredisku smerom k mostu na Sídlisko pod Sokolejom. Koniec realizácie je plánovaný na koniec novembra, náklady predstavujú 33.000 eur.



"Vybúrajú sa staré obrubníky, nahradia ich nové betónové. Odstráni sa poškodený asfaltový kryt, zrealizujú sa vyrovnávacie vrstvy a napokon krycia asfaltová vrstva," vysvetlil Slavomír Jančík z odboru koncepcie a rozvoja mesta.



Rekonštrukčné práce sa budú robiť postupne aj s obmedzením dopravy. "Odstavený bude jeden pruh, keďže sa budeme musieť pohybovať so strojmi. Zároveň by som chcel vyzvať obyvateľov, aby boli ohľaduplní a trpezliví, keďže to bude prebiehať na frekventovanej ceste," uviedol Tomáš Kocka, konateľ zhotoviteľskej spoločnosti T-CUBE.



Primátor informoval, že mesto so SSC zároveň pripravuje aj projektovú dokumentáciu na priebežný jazdný pruh, ktorý by mohol odľahčiť nápor na križovatke Jasenovská – Sninská, kde sa najmä v ranných a popoludňajších hodinách tvoria zo Sídliska pod Sokolejom kolóny. Chodník na strane mosta od miestnej reštaurácie sa preto rekonštruovať nebude.