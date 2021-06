Zanedbané antukové ihrisko v Humennom sa premení na pumptrackovú dráhu

Humenné 8. júna (TASR) - Ešte počas tohtoročného leta by sa malo niekoľko rokov nepoužívané zanedbané antukové ihrisko v širšom centre mesta Humenné premeniť na pumptrackovú dráhu. Projektom realizovaným v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko sa tiež naplnia požiadavky obyvateľov okolitých bytových domov na zvýšenie parkovacích kapacít, informovala samospráva na svojej internetovej stránke.



V areáli bývalých volejbalových kurtov na Ulici osloboditeľov má v rámci projektu "Aktívni na Ceste ikon – na bicykli zo Sanoku do Humenného" vzniknúť pumptracková dráha s asfaltovou úpravou, osadí sa tu tiež oplotenie s výškou troch metrov, stĺpy verejného osvetlenia a mobiliár. V jeho blízkosti tiež vznikne spolu 21 spevnených parkovacích miest. Rozpočtové náklady projektu predstavujú sumu takmer 76.000 eur, športovisko i parkovacie miesta majú podľa zmluvy o dielo vzniknúť do augusta.



Ako ozrejmil Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu, športovisko nebolo využívané od roku 2015. "Nezáujmom sa dve antukové ihriská slúžiace volejbalu postupne zmenili na zarastenú katastrofu. Verejnosť volala po rekonštrukcii," priblížil s tým, že požiadavkou verejnosti bolo vybudovať v areáli športovisko a tiež parkovacie miesta.