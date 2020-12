Humenné 11. decembra (TASR) – Cestný nadjazd v Humennom má po 43 rokoch nové chodníky. Ich rekonštrukcia bola výsledkom príkladnej spolupráce samosprávy a štátnej organizácie. Povedal to v piatok pred odovzdaním stavby štátny tajomník ministerstva dopravy Jaroslav Kmeť.



"Toto bola príkladná spolupráca samosprávy a štátnej organizácie, Slovenskej správy ciest," uviedol, pričom poukázal na skutočnosť, že 43 rokov staré chodníky ohrozujúce bezpečnosť chodcov sa vďaka tomu podarilo zrekonštruovať "v relatívne krátkom čase". Celý proces vrátane obstarávania trval od mája tohto roku.



Spoluprácu so samosprávou i s dodávateľom ocenil aj riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice Štefan Ungrady. "Na miestach sme hneď riešili určité veci. Je to pekná ukážka, ako má fungovať spolupráca. Promptne sa veci riešili, aj dvakrát, trikrát denne," zhodnotil.



Spolupráca na projekte bola potrebná najmä z dôvodu, že polovica chodníkov v celkovej dĺžke 1300 metrov patrí mestu a polovica Slovenskej správe ciest (SSC). "Keby to (rekonštrukciu, pozn. TASR) robil iba jeden subjekt, nemalo by to význam," vyjadril sa k projektu primátor mesta Miloš Meričko.



Rekonštrukciu chodníkov a zábradlia na nadjazde, ako aj chodníkov na moste cez rieku Laborec hradila SSC zo svojich bežných výdavkov. Celkové náklady predstavujú sumu viac ako 215.000 eur.



Ako sa tiež Meričko vyjadril, samospráva s rezortom dopravy komunikuje aj v súvislosti s ďalšími pre mesto prioritnými akciami týkajúcimi sa infraštruktúry. Sú nimi výstavba cyklomosta cez rieku Laborec, výstavba priebežného jazdného pruhu pri kruhovom objazde pod nadjazdom a tiež priebežný pruh pri nadjazde v smere zo Sniny.