V Humennom otvorili športoviská, slúžiť budú len športovým klubom

Humenné 11. novembra (TASR) – Mesto Humenné v stredu otvorilo zimný štadión i športovú halu. Slúžiť budú zatiaľ len športovým klubom na území mesta. Ich prenájom verejnosťou pri aktuálne povolených stretnutiach najviac šiestich osôb poverený riaditeľ humenskej Správy rekreačných a športových zariadení (SRaŠZ) Peter Ždiňák nepredpokladá.



"V stredu ráno už boli trénovať deti, hokejové áčko. Všetci, aj mládežníci, aj deti zo športových klubov, budú chodiť v počte do šiestich osôb vrátane trénera," povedal Ždiňák pre TASR. Tréningy v priestoroch mestských športovísk, ktorých využívanie hradí mesto prostredníctvom takzvaných nepriamych dotácií, tak budú časovo náročnejšie. "Pri počte 20 zverencov to vyjde i na viac ako trikrát na polhodinu," ozrejmil.



Ako tiež uviedol, objednávanie kúpaliska či zimného štadióna verejnosťou považuje v súčasnosti za nereálne. "Nikto si neobjedná zimný štadión pre šesť osôb," povedal. Ak by mala uzávera mestských športovísk pre verejnosť v rámci druhej vlny pandémie nového koronavírusu trvať do konca roka, SRaŠZ by podľa Ždiňáka prišla na vstupnom o sumu vo výške okolo 50.000 eur. "Ak by zrušili zákaz zhromažďovania a mohlo by sa stretnúť viac ľudí, začali by sme zarábať aspoň na objednávkach. Tie nám len na zimnom štadióne urobia mesačne približne 10.000 eur, na kúpalisku ešte viac," doplnil s tým, že presné straty na vstupnom bude mať SRaŠZ vyčíslené až na konci roka.