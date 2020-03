Humenčan hospitalizovaný na Kramároch sa v meste nepohyboval

Humenné 13. marca (TASR) – Humenčan pozitívne diagnostikovaný na ochorenie COVID-19, o ktorého hospitalizácii na bratislavských Kramároch informoval vo štvrtok (12. 3.) premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), sa v meste nepohyboval. Pre TASR to potvrdil riaditeľ Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom Miroslav Veliký.



"Žije dlhodobo v Bratislave, vrátil sa z dovolenky v zahraničí (Maldivy – poznámka TASR), ale my sme neboli oslovení so žiadnou povinnosťou kontaktovať a vyšetriť jeho príbuzných alebo iné blízke osoby. Po návrate na Slovensko bol hneď izolovaný," ozrejmil. Rovnakú informáciu Veliký poskytol v rámci zasadnutia krízového štábu v piatok na humenskom mestskom úrade, na ktorom sa zúčastnili vedúci pracovníci mnohých kľúčových úradov a organizácií na území mesta.



Riaditeľ Nemocnice A. Leňa Jaroslav Marčišin na zasadnutí informoval o tom, že klasické nemocnice, medzi ktoré patrí aj humenská, nemajú na hospitalizovanie pacientov infikovaných novým koronavírusom potrebné zariadenia, preto sa o nich starajú priamo infektologické kliniky a oddelenia. Na margo ochranných rúšok uviedol, že v nemocnici ich majú zatiaľ dostatok. "Avšak pri našom počte 462 zamestnancov ich nie je toľko, aby sme mohli ponúknuť iným," doplnil s tým, že nemocnica disponuje aj dostatočným množstvom dezinfekčných prípravkov na ruky i priestory.