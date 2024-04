Humenné plánuje rozsiahle úpravy plaveckého bazéna

Humenné 22. apríla (TASR) - Mesto Humenné plánuje opravu krytého plaveckého bazéna. Problém má s netesnosťou fólie a unikajúca voda poškodzuje betónové a oceľové konštrukcie v suteréne. Ako pre TASR uviedol Marián Škuba z tlačového referátu mesta, úpravy by mali stáť viac ako 600.000 eur.



Bazén s rozmermi 15 krát 25 metrov podľa Škubu využíva hlavne verejnosť a školy na plavecké kurzy. "Bazénová fólia a boky bazéna netesnia a voda sa dostáva do suterénu, kde spôsobuje škody na infraštruktúre. V rámci údržby sa odstraňujú najzávažnejšie poškodenia spôsobené únikom vody. Napríklad hrdzavejú železné nosníky, priebežne sa opravujú betónové povrchy," uviedol.



V rámci rekonštrukcie je naplánované osadenie nového prefabrikovaného bazénového telesa z antikoru. Nové teleso bude kotvené do existujúcich múrov a stropnej dosky. Pridajú sa nové prvky, ako dnové kanály pre prívod vody, prelivové žľaby a vodotesné hydroizolačné pásy na kritických miestach. Taktiež sa navrhuje nový farebný náter na pôvodné oceľové konštrukcie a osadenie nových oceľových stĺpov, ktoré budú slúžiť ako dodatočná podpora stropnej konštrukcie.



Mesto Humenné podalo vo februári 2024 žiadosť o príspevok na tento projekt z Fondu na podporu športu. Celkový rozpočtový náklad projektu je 636.718,34 eura, z toho spolufinancovanie mesta je 198.000 eur.